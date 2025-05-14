Abraham sürprizi! Beşiktaş Roma’nın İngiliz golcüsü ile ilgileniyor

Forvet transferine büyük bir bütçe ayıran Beşiktaş sürpriz bir isme yöneldi. Siyah- Beyazlılar'ın bonservisi Roma'da bulunan ve sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Tammy Abraham ile ilgilendiği öğrenildi.

Kartal'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 27 yaşındaki golcü için sezon sonunda Roma'ya teklif yapmaya hazırlandığı da gelen haberler arasında. Uzun boylu ancak hareketli bir forvet isteyen Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in İngiliz golcü için olumlu rapor verdiği de gelen haberler arasında.

Bu sezon Milan formasıyla 44 maça çıkan tecrübeli golcü söz konusu karşılaşmalarda 10 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Sezon sonunda Roma'ya dönmesi beklenen 27 yaşındaki golcü futbolcunun İtalyan ekibiyle 2027'ye kadar kontratı var.