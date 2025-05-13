Sarunas Jasikevicius: Küçük detaylar belirleyici olacak

Fenerbahçe Beko 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilecek Final- Four öncesinde THY Avrupa Ligi medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada Final-Four'daki rakipleri Panathinaikos ile ilgili açıklamalarda bulunan Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius, "Bu yıl ikinci yarıyı çok iyi geçiren bir Cedi Osman var. Ama en büyük güçleri istikrar diyebilirim. Burada önemli olan benim takımımın her an için savaşması. Kolay şeylere izin vermememiz lazım çünkü maçları küçük detaylar belirliyor. Kimse mükemmel değil. Herkesin iyi ve kötü yanları var. Final Four'da çok farklı oluyor bu maçlar"şeklinde konuştu.

KAPTAN MELİH MAHMUTOĞLU: BU TAKIM KUPAYI HAK EDİYOR

Fenerbahçe formasıyla 7. kez Final-Four'da boy gösterdiğini hatırlatan takım kaptan Melih Mahmutoğlu ise "Sezon boyunca hem Avrupa hem de Türkiye'de iyi basketbol oynadık. Dörtlü Final'e yükseldiğimiz için takımla gurur duyuyorum. Bu takım kupayı hak ediyor. Bunu da yapacak gücümüz var" ifadesini kullandı.