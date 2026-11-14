Ailesinden kalan 500 bin liralık borcu kapatabilmek için bilginin ve cesaretin sınırlarını zorlayan genç yarışmacı, kendi mesleğinden gelen sorularda yaşadığı beklenmedik ikilemlerle geceye damga vurdu.

Hayatın en ağır sınavlarını henüz 25 yaşındayken peş peşe göğüslemek zorunda kalan 29 yaşındaki genç aşçı Özden Hilal Çelik, hem yürek burkan yaşam öyküsüyle hem de koltukta aldığı cesur kararlarla ekran başındakileri nefessiz bıraktı.

Özden Hilal Çelik, genç yaşında üst üste yaşadığı kayıplarla mücadele etti. | Haberde yer alan görseller atv ve takvim.com.tr grafik servisine aittir.

ANNESİYLE KURDUĞU HAYAT PLANI YARIM KALDI

ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde duygusal anlar ve yüksek gerilim bir arada yaşandı. Adana doğumlu olan ve dört yıldır Gaziantep'te bir vakıfta köyden gelen 200 öğrenciye yemek pişiren Özden Hilal Çelik, yarışmaya "küçük kız kardeşim" dediği iç mimar kuzeni Şifa Yılmaz ile katıldı.

Selçuk Üniversitesi Aşçılık Bölümü mezunu olan Çelik, meslek seçiminden Gaziantep'e uzanan yolculuğuna kadar her adımda annesinin imzası olduğunu anlattı. Mezuniyetin ardından annesiyle yeni bir hayat kurmak için Gaziantep'e iş başvurusu yapan genç aşçı, birlikte yaşayacakları evin giyinme dolabına kadar her detayı annesiyle planladı. Ancak bu sırada annesinin akciğer kanseri olduğunu ve beyninde tümör bulunduğunu öğrendiler.