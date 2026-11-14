Stüdyoyu donduran tesadüf! Annesini kaybettiği gün gelen mesaj gözyaşlarına sebep oldu
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 29 yaşındaki aşçı Özden Hilal Çelik'in sarsıcı hayat hikayesi damga vurdu. Annesini kaybettiği gün Gaziantep'teki iş başvurusunun onaylandığını öğrenen, 30 gün sonra ise babasını kalp krizinden toprağa veren genç yarışmacı stüdyoyu gözyaşlarına boğdu. Ailesinden kalan 500 bin liralık borç için jokersiz 200 bin TL'ye ulaşan Çelik, 300 bin liralık çorba sorusunda büyük bir risk aldı.
Hayatın en ağır sınavlarını henüz 25 yaşındayken peş peşe göğüslemek zorunda kalan 29 yaşındaki genç aşçı Özden Hilal Çelik, hem yürek burkan yaşam öyküsüyle hem de koltukta aldığı cesur kararlarla ekran başındakileri nefessiz bıraktı.
Ailesinden kalan 500 bin liralık borcu kapatabilmek için bilginin ve cesaretin sınırlarını zorlayan genç yarışmacı, kendi mesleğinden gelen sorularda yaşadığı beklenmedik ikilemlerle geceye damga vurdu.
ANNESİYLE KURDUĞU HAYAT PLANI YARIM KALDI
ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde duygusal anlar ve yüksek gerilim bir arada yaşandı. Adana doğumlu olan ve dört yıldır Gaziantep'te bir vakıfta köyden gelen 200 öğrenciye yemek pişiren Özden Hilal Çelik, yarışmaya "küçük kız kardeşim" dediği iç mimar kuzeni Şifa Yılmaz ile katıldı.
Selçuk Üniversitesi Aşçılık Bölümü mezunu olan Çelik, meslek seçiminden Gaziantep'e uzanan yolculuğuna kadar her adımda annesinin imzası olduğunu anlattı. Mezuniyetin ardından annesiyle yeni bir hayat kurmak için Gaziantep'e iş başvurusu yapan genç aşçı, birlikte yaşayacakları evin giyinme dolabına kadar her detayı annesiyle planladı. Ancak bu sırada annesinin akciğer kanseri olduğunu ve beyninde tümör bulunduğunu öğrendiler.
BİR AY İÇİNDE ANNESİNİ VE BABASINI KAYBETTİ
Hastalığın vücuda yayıldığından habersiz şekilde beyindeki tümör alınırsa annesinin iyileşeceğini umut eden aile, teşhisten yalnızca 20 gün sonra yoğun bakımdan gelen telefonla yıkıldı. Taziye için evin dolup taştığı o en karanlık günde telefonuna bakan Çelik, annesiyle hayalini kurdukları Gaziantep'teki iş başvurusunun onaylandığını gördü.
Annesinin vefatının ardından evdeki beyaz eşyalardan lambalara kadar tüm elektronik aletlerin peş peşe patladığını ve bozulduğunu anlatan genç yarışmacı, acısını içine atıp "En azından arkamda babam var" diyerek ayakta kalmaya çalıştı. Ancak annesinin kaybından tam 30 gün sonra, ilk kez annesinin evini toparlamak için dışarı çıktığı gün kardeşinden gelen "Otur bir yere" telefonuyla ikinci kez sarsıldı.
İki gün önce konuştuğu 55 yaşındaki babası, eşinin acısına dayanamayarak kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Bir ay içinde hem annesini hem de babasını toprağa veren Çelik, stüdyodaki sessizliği şu sözlerle böldü:
"Siz düştüğünüzde sizi başkası kaldırmıyor Cem Bey, en fazla bir hafta. Sonra herkes kendi hayatına dönüyor. O yüzden sen güçlü olursan herkes yanında olur."
Yaşadığı ağır kayıpların ardından hayata tutunan Özden Hilal Çelik, sosyal medyanın da etkisiyle ilk soruda elenme korkusu yaşadığını gizlemedi. Heyecanını neşesiyle bastırmaya çalışan yarışmacının karşısına çıkan ilk soru oldukça basitti:
YARIŞMACI SORULARI TEK TEK AŞTI
1. Soru (2.000 TL): Paspas, kapı önüne genellikle hangisinin altını temizlemek için konulur?
- A: Şapka
- B: Kaşkol
- C: Ayakkabı
- D: Gözlük
Şıkları tek tek eleyerek C: Ayakkabı yanıtını veren yarışmacı, ilk soruda elenme fobisini atlatarak derin bir nefes aldı. Hemen ardından gelen ikinci soruda ise memleketi Adana'ya esprili bir gönderme yaptı:
2. Soru (5.000 TL): İnternetteki videolarda sincaplar genellikle kendilerine uzatılan hangi yiyeceği hızla yanaklarına doldururken görülür?
- A: İskender kebap
- B: Zeytinyağlı biber dolması
- C: Hamsili pilav
- D: Yer fıstığı
"Sincap Adanalıysa kebap yer diye düşünüyorum ama büyük ihtimal değil" diyerek stüdyoyu güldüren Çelik, D: Yer fıstığı cevabıyla 5 bin liraya ulaştı. Üçüncü sorunun sesli soru olduğunu öğrenince heyecanı katlanan yarışmacı, stüdyoda gülme krizine girdi.
3. Soru (7.500 TL): Enstrümantal versiyonunu dinlediğiniz türkünün sözlerinde, "kadifeli gelin" denmeden önce hangisi söylenir?
- A: Abu Dabili misin
- B: Okinavalı mısın
- C: Honolululu musun
- D: Bursalı mısın
Çalan türküye ritim tutmaya çalışırken Cem Öğretir'in "Bir kapı gıcırtısına oynama durumunuz var" esprisiyle karşılaşan yarışmacı, şıkları melodisiyle mırıldanarak D: Bursalı mısın yanıtını verdi ve 7 bin 500 lirayı hanesine yazdırdı.
Dördüncü soruda astrolojiyle ilgili bir soruyla karşılaşan yarışmacı, kendi burcu olan Başak dışındaki burçların tarihlerini karıştırdı:
4. Soru (10.000 TL): "Ben burçlara inanmam ama mart ayının başında doğdum" diyen birinin burcu hangisidir?
- A: Kova
- B: Balık
- C: Koç
- D: Yengeç
İlk başta Kova şıkkına yönelen ancak emin olamayan Çelik, Seyirciye Sorma jokerini kullandı. Stüdyodaki izleyicilerin yüzde 79 oranında B: Balık şıkkını seçmesiyle doğru cevaba ulaşan yarışmacı, Cem Öğretir ile ikisinin de eylül doğumlu Başak burcu olduğunu öğrenince "Yakında akraba da çıkabiliriz" diyerek stüdyodaki havayı yumuşattı. Hemen ardından 20 bin liralık ilk baraj sorusu ekrana geldi:
5. Soru (20.000 TL - Baraj Sorusu): Profesyonel ve resmi bir futbol maçının normal süresi kaç dakikadır?
- A: 30
- B: 60
- C: 90
- D: 180
Futbolla hiç ilgisi olmadığını belirten yarışmacı, elindeki iki jokeri korumak adına risk aldı ve mantık yürüterek C: 90 yanıtını verdi. Cevabı verdikten sonra kısa süreli bir panik yaşasa da doğru yanıtla 20 bin liralık barajı geçmeyi başardı.
İlk barajı geçmenin rahatlığıyla hikayesinin devamını paylaşan Çelik, anne ve babasının vefatından sonra Gaziantep'e gitmekten vazgeçmek üzereyken Sabiha teyzesinin desteğiyle otobüse binip ev bakmaya gittiklerini anlattı. Kiralayacakları evi gezerken bir anlığına teyzesine dönüp "Anne bak hayalimiz gerçek oldu" dediğini söyleyen yarışmacı, o an annesini görmüş gibi hissettiğini anlatırken gözyaşlarını zor tuttu.
Anne ve babasının kaybı sürecinde biriken 500 bin liralık borcu dört yıldır tek başına ödemeye çalıştığını ve küçük kardeşine annelik yaptığını belirten genç aşçı,
"Herkes sana güçlü gözüyle baktığında sırtında kamburlar oluşuyor ve o kamburla yaşamak zorunda kalıyorsun"
sözleriyle izleyenlerin yüreğine dokundu.
Duygusal konuşmanın ardından açılan 30 bin liralık altıncı soru, dört yıllık profesyonel aşçıya meslek hayatının en terleten anlarını yaşattı:
MESLEĞİYLE İLGİLİ SORUDA ZOR ANLAR YAŞADI
6. Soru (30.000 TL): TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre, tereyağı, sıvı yağ, tuz ve unla hazırlanan sıcak sosun adının doğru yazılışı hangisidir?
- A: Beşamel
- B: Beşemel
- C: Başemel
- D: Beşamal
Mutfakta makarna kremalarında sürekli yaptığı sosun tarifini ezbere anlatan Çelik, iş kelimenin yazılışına gelince bir anda kilitlendi. Heyecandan süre sınırının kalktığını bile unutan yarışmacı, şıkları üst üste okuyunca tüm kelimelerin birbirine benzediğini söyledi. Telefon jokerindeki aşçı arkadaşını aramaya çekinen Çelik, Yarı Yarıya jokerini kullandı. Ekranda A ve B şıkları kalınca risk alarak A: Beşamel dedi ve 30 bin liraya ulaştı.
Yedinci soruda yarışmacının karşısına popüler kültürden eğlenceli bir soru çıktı:
7. Soru (50.000 TL): Hangi ünlü çizgi karakter köpek değildir?
- A: Snoopy
- B: Garfield
- C: Scooby-Doo
- D: Rintintin
Çizgi filmlerle arasının olmadığını söyleyen yarışmacı, Rintintin'i hiç duymadığını belirterek bir süre düşündü. Ancak Garfield'ın turuncu bir kedi olduğunu hatırlayarak B: Garfield cevabını verdi ve ödülünü 50 bin liraya çıkardı. Doğru cevabın ardından mikrofonu alan kuzeni Şifa Yılmaz,
"İki kedim var, tam bir kedi hastasıyım. Eğer bu soruyu bilemeseydi onu kuzenlikten reddederdim, burada sinir krizi geçirdim"
diyerek herkesi kahkahaya boğdu.
Sekizinci soruda 100 bin lira için coğrafya bilgisi sınanan yarışmacı, hiç gitmediği dört şehir arasında kaldı:
8. Soru (100.000 TL): Suşehri hangi ilin ilçesidir?
- A: Denizli
- B: Samsun
- C: Sivas
- D: Giresun
İlçenin adındaki "su" kelimesinden yola çıkarak Denizli ve Samsun şıkları arasında gidip gelen Çelik, "Sivas değildir ya" diyerek doğru şıkkı baştan eledi. Risk almak yerine son jokeri olan Telefon Joker hakkını kullanan yarışmacı, üniversiteden aşçı ve kampçı arkadaşı Emre Göler'i aradı. Göler, daha önce Sivas'ta okuduğunu belirterek hiç tereddüt etmeden C: Sivas yanıtını verdi. Arkadaşının uyarısıyla Denizli demekten son anda kurtulan Çelik, 100 bin lirayı garantiledi.
Hiçbir joker hakkı kalmayan yarışmacı, 200 bin liralık dokuzuncu soruda etimoloji sorusuyla karşı karşıya kaldı:
200 BİN LİRALIK SORUDA RİSK ALDI
9. Soru (200.000 TL): Hangi kelime, İngilizcedeki "trust" kelimesiyle aynı kökten gelir?
- A: Dürüst
- B: Fırsat
- C: Tezat
- D: Kamyon
İngilizce "trust" kelimesinin anlamını bilmediğini söyleyen Çelik, yanlış cevap verirse 20 bin liraya düşeceği kritik bir viraja girdi. Cem Öğretir'in sorusu üzerine toplam 500 bin lira borcu olduğunu açıklayan yarışmacı, "Borçlarımı ödemem lazım, risk almam lazım" diyerek devam etme kararı aldı. Önce "trust" ile "tezat" arasında bağlantı kuran Çelik, son anda ses benzerliğinden yola çıkarak A: Dürüst yanıtını verdi. Şıkkın yeşile dönmesiyle stüdyoyu tiz bir sevinç çığlığıyla ayağa kaldıran yarışmacı, 200 bin liraya ulaştı.
Sıra 300 bin liralık ikinci baraj sorusuna geldiğinde heyecan doruğa çıktı. Üstelik soru yine kendi uzmanlık alanı olan gastronomiden geldi:
300 BİN LİRALIK BARAJDA YARIŞMAYA VEDA ETTİ
10. Soru (300.000 TL - Baraj Sorusu): Hangisi, gastronomi platformu Taste Atlas'ın Eylül 2026'da hazırladığı "Dünyanın En İyi 100 Çorbası" listesine Türkiye'den giren dört çorbadan biri değildir?
- A: Mercimek çorbası
- B: Kelle paça çorbası
- C: Domates çorbası
- D: Yayla çorbası
Soru sırasında doğum gününde maça giderken demirlerden atladığı esnada kaldırım taşının ayağına düşmesiyle ayağının kırıldığını ve iyileşmek için her gün kelle paça içtiğini anlatan Çelik, dört çorbayı da ustalıkla pişirdiğini söyledi. Çekildiği takdirde 200 bin lirayı alarak borcunun önemli bir kısmını kapatabilecek olan yarışmacı, 300 bin liralık barajı geçip 500 bin liralık soruya ulaşmanın hayaliyle yanıp tutuştu.
"Bir daha ne zaman geleceğim ki?" diyerek büyük bir risk alan genç aşçı, mercimek ve kelle paçanın listede kesin yer aldığını düşündü. Domates çorbasının yapımının çok kolay ve sıradan olduğu gerekçesiyle listeye girmemiş olabileceğini varsayan Çelik, C: Domates çorbası cevabını verdi. Ancak doğru cevabın D: Yayla çorbası çıkmasıyla stüdyoda büyük bir hüzün yaşandı. Cesur yarışmacı, 200 bin lirayı elinin tersiyle ittiği yarışmadan ilk baraj ödülü olan 20 bin lira ile ayrıldı.