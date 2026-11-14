Norveç, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler'i 3-1 mağlup etti! Oslo'daki mücadelede ikinci yarıda 4 gol atıldı
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Norveç, sahasında ağırladığı Galler'i 3-1 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Norveç, sahadan 3 puanla ayrıldı. Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda oynanan karşılaşma, A Haber ekranlarından canlı yayınlandı.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Norveç ile Galler karşı karşıya geldi. Norveç'in başkenti Oslo'daki 27 bin 200 seyirci kapasiteli Ullevaal Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ukraynalı hakem O. Derevinskyi yönetti.
Saat 20.00'de başlayan karşılaşma, Turkuvaz Medya'nın yayıncılığında A Haber ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluştu.
İki takımın da skor üstünlüğünü ele geçirmek için ataklar geliştirdiği mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının 58. dakikasında Antonio Nusa'nın golüyle öne geçen Norveç, karşılaşmayı 3-1 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.Norveç penaltı golüyle Galler'i 3-1'le geçti
NORVEÇ, GALLER'İ 3-1 MAĞLUP ETTİ
UEFA Uluslar Ligi'nde kötü gidişata son vermek isteyen Norveç, sahasında ağırladığı Galler karşısında galibiyete ulaştı. İlk yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken Norveç, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı.
İLK YARIDAN NOTLAR
DAKİKA 2: Galler'de Brennan Johnson'ın ortasında Harry Wilson'ın ceza sahası içinden sağ ayağıyla yaptığı vuruş yandan auta çıktı.
DAKİKA 4: Galler'de Joe Rodon'ın Antonio Nusa'ya yaptığı faulün ardından Norveç, sol kanattan serbest vuruş kazandı.
DAKİKA 6: Norveç'te Antonio Nusa'nın ceza sahasının sol tarafından çektiği şut savunmadan döndü. Pozisyonun devamında topun Ethan Ampadu'ya çarparak dışarı çıkmasıyla Norveç korner kazandı.
DAKİKA 18: Galler'de Daniel James, hızlı gelişen atakta Harry Wilson'ın ara pasıyla buluştu. James'in ceza sahası dışından sağ ayağıyla çektiği şut yandan auta çıktı.
DAKİKA 19: Norveç'te Martin Odegaard'ın ortasında Thelo Aasgaard'ın ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.
DAKİKA 20: Norveç'te Julian Ryerson'ın Brennan Johnson'a yaptığı faulün ardından Galler, kendi yarı alanından serbest vuruş kazandı.
DAKİKA 22: Galler'de Harry Wilson'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Daniel James'in sol ayağıyla yaptığı vuruş az farkla yandan auta çıktı.
DAKİKA 35: Galler'de Daniel James'in sakatlığı nedeniyle oyun kısa süreliğine durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından karşılaşma yeniden başladı.
DAKİKA 38: Norveç, topun Ethan Ampadu'ya çarparak dışarı çıkmasının ardından korner kazandı.
DAKİKA 40: Galler'de Lewis Koumas'ın Martin Odegaard'a yaptığı faulün ardından Norveç, rakip yarı alandan serbest vuruş kazandı.
DAKİKA 42: Galler'de Jay Dasilva'nın Oscar Bobb'a yaptığı faulün ardından Norveç, kendi yarı alanından serbest vuruş kazandı.
DAKİKA 43: Galler'de Harry Wilson'ın pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Daniel James'in sağ ayağıyla çektiği şutu Norveç kalecisi Egil Selvik kurtardı.
DAKİKA 45: Norveç, topun Joe Rodon'a çarparak dışarı çıkmasının ardından korner kazandı.
DAKİKA 45+2: Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
DAKİKA 58 – GOL! Galler savunmasının istediği gibi uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Antonio Nusa, sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Norveç, bu golle Galler karşısında 1-0 öne geçti.
DAKİKA 68 – GOL! Norveç'te Andreas Schjelderup, yakın mesafeden yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0.
DAKİKA 79 – GOL! Galler'de David Brooks, attığı golle farkı bire indirdi: 2-1.
DAKİKA 88 – GOL! Norveç'te Erling Haaland, penaltıdan kaydettiği golle skoru 3-1'e taşıdı.
MAÇ SONU: Norveç, sahasında Galler'i 3-1 mağlup ederek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı