UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Norveç ile Galler karşı karşıya geldi. Norveç'in başkenti Oslo'daki 27 bin 200 seyirci kapasiteli Ullevaal Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ukraynalı hakem O. Derevinskyi yönetti.

Saat 20.00'de başlayan karşılaşma, Turkuvaz Medya'nın yayıncılığında A Haber ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluştu.

İki takımın da skor üstünlüğünü ele geçirmek için ataklar geliştirdiği mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının 58. dakikasında Antonio Nusa'nın golüyle öne geçen Norveç, karşılaşmayı 3-1 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Norveç penaltı golüyle Galler'i 3-1'le geçti

NORVEÇ, GALLER'İ 3-1 MAĞLUP ETTİ

UEFA Uluslar Ligi'nde kötü gidişata son vermek isteyen Norveç, sahasında ağırladığı Galler karşısında galibiyete ulaştı. İlk yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken Norveç, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı.