UEFA Uluslar Ligi: Portekiz - Danimarka
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Portekiz ile Danimarka karşı karşıya geliyor. 12 puanla liderlik koltuğunda oturan Portekiz, mücadeleden en az 1 puan çıkarması halinde grup liderliğini garantileyecek. 6 puanlı Danimarka ise rakibi karşısında galibiyet arıyor. Bugün 22:45'te A Haber ekranlarından yayınlanan maçı, takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Portekiz ile Danimarka kozlarını paylaşıyor.
Grupta oynadığı maçlarda topladığı 12 puanla zirvede bulunan Portekiz, liderliğini matematiksel olarak kesinleştirmek için sahaya çıkıyor.
6 puanla ikinci sırada yer alan Danimarka ise güçlü rakibi karşısında kazanarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.
Bugün 22:45'te A Haber ekranlarından yayınlanan maçı, takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...
PORTEKİZ'E 1 PUAN YETİYOR
Grubun lideri Portekiz, Danimarka karşısında avantajlı bir konumda bulunuyor. 12 puana sahip olan Portekiz, mücadeleden galibiyetle veya beraberlikle ayrılması durumunda grup liderliğini garantileyecek.
Danimarka'nın kazanması halinde ise iki takım arasındaki puan farkı 3'e inecek.
DANİMARKA GALİBİYET PEŞİNDE
Portekiz karşısına 6 puanla çıkan Danimarka, liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek için mücadele ediyor.
Danimarka'nın alacağı galibiyet, Portekiz'in grup liderliğini bu karşılaşmada kesinleştirmesini engelleyecek.