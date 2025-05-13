Galatasaray’ın yıldızı Mario Lemina’dan idman öncesi açıklama

Galatasaray'ın Gabonlu ön liberosu Mario Lemina dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu.

Deneyimli futbolcu,"İlk geldiğim zamanki takım arkadaşlarımı zan altında bırakmak istemem ama şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görüyoruz. Ben de aynı istek ve hevesle geri geldim ve Galatasaray'ın hedefleri için elimden gelen çabayı göstereceğim" dedi. Lemina, "Galatasaray şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim" dedi.



FLORYA'NIN DA ÖTESİNDE

Lemina, yeni tesisle ilgili de "Florya'da inanılmaz anılarımız oldu ama Kemerburgaz, Florya'nın da ötesinde. Çok gelişmiş ve muhteşem bir yer ve buradan devam edeceğiz" şeklinde konuştu.