ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Hamid Yorulmaz dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını bulmak için yardım isteyen 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın gündeme taşıdığı iddialar yargıya taşındı.

Anne ve dayı gözaltına alındı (Foto: ATV)

Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid, tedavisi için ihtiyaç duyduğu kök hücre nakli nedeniyle biyolojik babasını bulmak amacıyla programa başvurmuştu.

Yapılan DNA testi sonucunda kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı ortaya çıkmış, Hamid ise gerçek babasının kimliğinin ailesi tarafından kendisinden gizlendiğini öne sürmüştü.

İDDİALARIN ARDINDAN SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Hamid'in iddiaları üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Savcılığın açıklamasında soruşturmanın "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" suçları yönünden yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin kapsamlı çalışma yürüttüğü, çok sayıda bilgi ve belgenin toplandığı ve Torbalı ile Tire'de bulunan kişilerin ifadelerine başvurulduğu açıklandı.