Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan! İşte oy sayıları
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tamamlandı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Serdal Adalı, yeniden siyah-beyazlı kulübün başkanlığına seçildi. Kongrede yeni dönem için önemli mesajlar veren Adalı, Tüpraş Stadyumu'nun kapasitesinin kasım ayında 46 bine çıkarılacağını açıklarken transfer politikasına ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Kongreye tek başkan adayı olarak katılan Serdal Adalı, sandıkların açılmasının ardından yeniden başkanlığa seçildi.
Adalı, genel kurul sırasında 4 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Beşiktaş Başkanı, oy verme işleminin ardından yaptığı kısa açıklamada yeni dönemde camiaya daha iyi hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi.
Seçime tek aday olarak girdi
Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı, seçime tek aday olarak girdi.
Adalı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre
Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
SERDAL ADALI'NIN ALDIĞI OYLAR
1 numaralı sandık: 126
2 numaralı sandık: 144
3 numaralı sandık: 176
4 numaralı sandık: 143
5 numaralı sandık: 145
6 numaralı sandık: 137
7 numaralı sandık: 151
8 numaralı sandık: 198
9 numaralı sandık: 194
10 numaralı sandık: 260
11 numaralı sandık: 242
12 numaralı sandık: 260
14 numaralı sandık: 181
15 numaralı sandık: 177
16 numaralı sandık: 205
17 numaralı sandık: 220
18 numaralı sandık: 245
19 numaralı sandık: 232
20 numaralı sandık: 151
"ŞİMDİ HEP BERABER ÇALIŞMA ZAMANI"
Yeniden başkan seçilmesinin ardından Beşiktaş camiasına seslenen Serdal Adalı, genel kurula katılan üyelere teşekkür etti. Yeni dönemde Beşiktaş'ı yeniden sportif başarıya ulaştırmayı ve kulübün finansal bağımsızlığını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Adalı, yapılanma sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını vurgulayarak, "Şimdi hep beraber çalışma zamanı." mesajını verdi.
Beşiktaş camiasının birlik içinde hareket etmesinin önemine dikkati çeken Adalı, yönetim, kongre üyeleri ve taraftarlarla birlikte yeni bir döneme başladıklarını söyledi.
SPORTİF BAŞARI VE FİNANSAL BAĞIMSIZLIK VURGUSU
Serdal Adalı, yeni yönetim döneminin temel hedeflerinden birinin sportif başarı olduğunu belirtti. Siyah-beyazlıların yeniden zirve yarışında güçlü şekilde yer almasını istediklerini dile getiren Adalı, bunun yanında kulübün mali yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların da devam edeceğini söyledi.
Adalı, birlik ve beraberlik içinde hareket eden Beşiktaş'ın önemli başarılar elde edebileceğini vurguladı.
TRANSFER İÇİN NET MESAJ
Genel kurulda transfer politikasına da değinen Serdal Adalı, kadroya katılan futbolcuların Beşiktaş'ı hedeflerine taşıyacak kalitede olduğunu belirtti.
Takımdan ayrılacak futbolculardan gelir elde etmeyi hedeflediklerini söyleyen Adalı, siyah-beyazlı kulüpte oyuncu gönderirken zarar edilen dönemin sona erdiğini ifade etti.
Adalı, rakip kulüplerin bir veya iki futbolcuya yaptığı harcamalarla Beşiktaş'ın geniş kapsamlı bir kadro oluşturduğunu savundu.
STAT KAPASİTESİ 46 BİNE ÇIKACAK
Serdal Adalı'nın kongrede açıkladığı önemli projelerden biri de Tüpraş Stadyumu'yla ilgili oldu.
Adalı, statta yapılacak düzenlemelerle tribün kapasitesinin kasım ayında 46 bin kişiye çıkarılacağını açıkladı.
Kartal Yuvası mağazalarında da iyileştirme ve gelir artırıcı çalışmaların devam edeceğini belirten Adalı, kulübün yeni dönemde hem sportif hem de ekonomik açıdan güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.
BEŞİKTAŞ'TA YENİ DÖNEM MAYIS 2028'E KADAR
Olağanüstü seçimli genel kurulun tamamlanmasıyla Serdal Adalı ve yönetimi yeni dönem için göreve başladı.
Adalı yönetimi Mayıs 2028'e kadar Beşiktaş'ı yönetecek. Siyah-beyazlılarda yeni dönemin temel gündem maddeleri sportif başarı, finansal bağımsızlık, transfer yapılanması ve gelir artırıcı projeler olacak.
"GEREKİRSE ARA VERELİM"
Seçim sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdal Adalı, Türkiye'de liglere ara verilmesi tartışmasına yeniden değindi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun salı günü olağanüstü toplanacağını duyduğunu söyleyen Adalı, Türk futbolundaki sorunlara uzun süredir dikkat çektiğini belirtti.
Adalı, gelişmelerin yalnızca Beşiktaş açısından değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak diğer kulüplerin yaşadığı sorunları da gündeme getirmeye çalıştığını söyledi.
Kulüp başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Beşiktaş Başkanı, Kulüpler Birliği'nin ortak bir tavır belirlemesi gerektiğini ifade etti.
Adalı, "Gerekirse ara verelim, başlanılan temizlik harekatı sonuçlanana kadar da başlamasın." sözleriyle liglerin geçici olarak durdurulabileceğini dile getirdi.
KULÜPLER BİRLİĞİ ORTAK KARAR ARAYACAK
Serdal Adalı, yaşanan gelişmelerin ardından bazı kulüp başkanlarıyla temas kurduğunu söyledi.
Adalı, ilk gelişmelerin yaşandığı gün bir telefon görüşmesi yaptığını, bazı kulüp başkanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle temasların tamamlanamadığını belirtti.
Beşiktaş Başkanı, kulüplerin görüşlerinin ortak bir noktada buluşturulması amacıyla yeni telefon görüşmeleri yapılacağını ve Kulüpler Birliği'nin konuya ilişkin tavrını buna göre belirleyeceğini söyledi.
"BEŞİKTAŞ'I GÜZEL GÜNLERE TAŞIMAK İÇİN YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ"
Sandık sonuçlarının resmiyet kazanmasının ardından yeniden kürsüye çıkan Serdal Adalı, kongre üyelerine ve Beşiktaş camiasına teşekkür etti.
Adalı, siyah-beyazlı kulübü yeniden başarılı günlere taşımak amacıyla yönetim kurulu, genel kurul üyeleri ve taraftarlarla birlikte yeni bir döneme başladıklarını söyledi.
Kongrede iradesini ortaya koyan yaklaşık 4 bin üyeye teşekkür eden Adalı, yeni yönetim döneminde Beşiktaş için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirtti.