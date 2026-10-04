Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu hakkında konuştu. (Fotoğraf: İHA) "ŞİMDİ HEP BERABER ÇALIŞMA ZAMANI" Yeniden başkan seçilmesinin ardından Beşiktaş camiasına seslenen Serdal Adalı, genel kurula katılan üyelere teşekkür etti. Yeni dönemde Beşiktaş'ı yeniden sportif başarıya ulaştırmayı ve kulübün finansal bağımsızlığını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Adalı, yapılanma sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını vurgulayarak, "Şimdi hep beraber çalışma zamanı." mesajını verdi. Beşiktaş camiasının birlik içinde hareket etmesinin önemine dikkati çeken Adalı, yönetim, kongre üyeleri ve taraftarlarla birlikte yeni bir döneme başladıklarını söyledi. SPORTİF BAŞARI VE FİNANSAL BAĞIMSIZLIK VURGUSU Serdal Adalı, yeni yönetim döneminin temel hedeflerinden birinin sportif başarı olduğunu belirtti. Siyah-beyazlıların yeniden zirve yarışında güçlü şekilde yer almasını istediklerini dile getiren Adalı, bunun yanında kulübün mali yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların da devam edeceğini söyledi. Adalı, birlik ve beraberlik içinde hareket eden Beşiktaş'ın önemli başarılar elde edebileceğini vurguladı.

Serdal Adalı seçim sonrası çok çalışmaları gerektiğini söyledi (Fotoğraf: İHA) TRANSFER İÇİN NET MESAJ Genel kurulda transfer politikasına da değinen Serdal Adalı, kadroya katılan futbolcuların Beşiktaş'ı hedeflerine taşıyacak kalitede olduğunu belirtti. Takımdan ayrılacak futbolculardan gelir elde etmeyi hedeflediklerini söyleyen Adalı, siyah-beyazlı kulüpte oyuncu gönderirken zarar edilen dönemin sona erdiğini ifade etti. Adalı, rakip kulüplerin bir veya iki futbolcuya yaptığı harcamalarla Beşiktaş'ın geniş kapsamlı bir kadro oluşturduğunu savundu. STAT KAPASİTESİ 46 BİNE ÇIKACAK Serdal Adalı'nın kongrede açıkladığı önemli projelerden biri de Tüpraş Stadyumu'yla ilgili oldu. Adalı, statta yapılacak düzenlemelerle tribün kapasitesinin kasım ayında 46 bin kişiye çıkarılacağını açıkladı. Kartal Yuvası mağazalarında da iyileştirme ve gelir artırıcı çalışmaların devam edeceğini belirten Adalı, kulübün yeni dönemde hem sportif hem de ekonomik açıdan güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.