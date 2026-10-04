4'te 4 ile çeyrek finale! Portekiz'de Jorge Jesus harikası
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'un 4. haftasında Portekiz, sahasında Norveç'i 2-1 mağlup etti. Joao Cancelo ve Goncalo Ramos'un golleriyle kazanan Portekiz puanını 12'ye yükselterek bitime 2 maç kala çeyrek final biletini garantiledi. Jorge Jesus, Portekiz Milli Takımı'nın başında çıktığı 4 maçtan da galip ayrıldı. İşte A Haber'den yayınlanan maçta atılan goller...
UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile Norveç, Estadio do Dragao'da karşı karşıya geldi. Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz, ilk yarısı 1-1 tamamlanan mücadelede Norveç'i 2-1 mağlup ederek gruptaki kusursuz gidişatını sürdürdü.
Portekiz böylece Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk 4 karşılaşmanın tamamını kazanarak 12 puana ulaştı.
NORVEÇ AJER İLE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın ilk golünü Norveç buldu. 36. dakikada Martin Odegaard'ın pasında Kristoffer Ajer topu ağlara göndererek konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.
Portekiz'in cevabı ise yalnızca 2 dakika sonra geldi.
CANCELO'DAN HIZLI CEVAP
38. dakikada Nuno Mendes'in hazırladığı pozisyonda Joao Cancelo sahneye çıktı. Tecrübeli futbolcu yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.
GONCALO RAMOS GALİBİYETİ GETİRDİ
İkinci yarıda oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan Portekiz, Norveç kalesinde baskısını artırdı.
Aranan gol 79. dakikada geldi. Joao Felix'in pasında Goncalo Ramos topu ağlara göndererek Portekiz'i 2-1 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.
HAALAND GOL BULAMADI
Norveç'in en önemli hücum silahı Erling Haaland, Portekiz karşısında skor üretemedi. Yıldız futbolcu 67. dakikada yerini Jorgen Strand Larsen'e bıraktı.
Portekiz ise özellikle topa sahip olma ve şut sayısında rakibine üstünlük kurdu. Görselde 85. dakika itibarıyla Portekiz'in yüzde 64 topa sahip olma oranı ve 20 şutu bulunurken Norveç 7 şutta kaldı.
PORTEKİZ ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEDİ
Portekiz ilk 3 haftada Galler'i 1-0, Norveç'i deplasmanda 2-1 ve Danimarka'yı 4-2 mağlup etmişti. Norveç karşısındaki ikinci galibiyetle puanını 12'ye çıkaran Portekiz, grup aşamasının bitimine 2 maç kala ilk iki sırayı matematiksel olarak garantiledi.
UEFA Uluslar Ligi formatında A Ligi gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükseliyor. Bu nedenle Portekiz, Norveç galibiyetiyle çeyrek final biletini aldı.
GOLLER
PORTEKİZ 0-1 NORVEÇ
PORTEKİZ 1-1 NORVEÇ
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Portekiz ile Norveç arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Karşılaşmaya Portekiz santrayla başladı.
3' Portekiz topun kontrolünü aldı
Ev sahibi ekip ilk dakikalarda topa daha fazla sahip olurken Norveç savunmada bekleyerek hızlı hücum fırsatları aradı.
5' Mendes sakatlık yaşadı
Norveç'te Schjelderup, Nuno Mendes'e arkadan müdahalede bulundu. Mendes'in dudağında kanama meydana gelirken oyun kısa süreliğine durdu.
Tedavisinin ardından Nuno Mendes yeniden sahaya döndü.
8' Norveç köşe vuruşu kazandı
Norveç, Martin Odegaard'ın kısa kullandığı köşe vuruşunun ardından etkili olmaya çalıştı. Fredrik Aursnes'in ceza sahasına gönderdiği topu Portekiz savunması uzaklaştırdı.
10' Selvik, Vitinha'ya geçit vermedi
Vitinha, ceza sahası dışından yerden bir vuruş yaptı ancak kaleci Egil Selvik topu rahat şekilde kontrol etti.
12' Cancelo sarı kart gördü
Portekiz'de Joao Cancelo, David Moller-Wolfe'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
14' Norveç serbest vuruş kazandı
Norveç'in kazandığı serbest vuruşta Martin Odegaard yaklaşık 40 metreden ortasını yaptı. Uzak direkte Leo Ostigard'ı arayan topu Bruno Fernandes kafayla uzaklaştırdı.
18' Costa tehlikeyi önledi
Norveç sol kanattan bir kez daha serbest vuruş kazandı. Martin Odegaard'ın ceza sahasına gönderdiği topu Diogo Costa yumruklayarak uzaklaştırdı.
21' Vitinha kaleyi bulamadı
Portekiz, Vitinha ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ köşeye doğru falsolu bir vuruş yapan Vitinha topu üstten auta gönderdi.
22' Portekiz köşe vuruşu kazandı
Francisco Conceicao'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Leo Ostigard kafayla topu uzaklaştırdı.
23' Costa, Nusa'yı durdurdu
Norveç, Antonio Nusa ile etkili geldi. Sol kanattan içeri kat eden Nusa, sağ ayağıyla uzak köşeyi düşündü ancak Diogo Costa topu kornere çeldi.
27' Portekiz kanatlardan yüklendi
Portekiz, Joao Cancelo ve Joao Felix üzerinden üst üste ortalarla Norveç savunmasını zorladı ancak konuk ekip tehlikeleri uzaklaştırmayı başardı.
30' Selvik'ten üst üste iki kurtarış
Portekiz, Bruno Fernandes ile sağ taraftan kaleyi yokladı ancak Egil Selvik topu çıkardı.
Kısa süre sonra Goncalo Ramos dar açıdan şansını denedi. Selvik bu vuruşta da gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.
33' Fernandes fırsatı değerlendiremedi
Portekiz'in Francisco Conceicao ile kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahasının sol tarafında Bruno Fernandes'in önünde kaldı. Fernandes'in gelişine yaptığı vuruş farklı şekilde auta çıktı.
36' GOL | Portekiz 0-1 Norveç
Norveç, Kristoffer Ajer'in golüyle öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken top ceza sahasının sağ çaprazında Ajer'in önünde kaldı.
Ajer, sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi.
38' GOL | Portekiz 1-1 Norveç
Portekiz, yalnızca iki dakika sonra Joao Cancelo ile eşitliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan uzun taç atışında savunmadan seken top ceza sahası dışında Cancelo'nun önüne düştü.
Portekizli futbolcu gelişine yaptığı voleyle topu sağ üst köşeden ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.
42' Norveç duran topla etkili olmaya çalıştı
Norveç'in sol taraftan kazandığı serbest vuruşta Martin Odegaard uzak direğe ortaladı ancak Portekiz savunması topu uzaklaştırdı.
45' İlk yarıya 2 dakika eklendi
Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.
İlk yarı sonucu | Portekiz 1-1 Norveç
Portekiz ile Norveç arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Norveç, 36. dakikada Kristoffer Ajer'in golüyle öne geçerken Portekiz 38. dakikada Joao Cancelo ile eşitliği sağladı.
46' İkinci yarı başladı
Portekiz ile Norveç arasındaki mücadelenin ikinci yarısı 1-1'lik eşitlikle başladı.
63' Portekiz'de iki değişiklik
Portekiz'de Joao Cancelo ve Joao Palhinha oyundan çıkarken Diogo Dalot ile Ruben Neves mücadeleye dahil oldu.
67' Haaland oyundan çıktı
Norveç'te sakatlık yaşayan Erling Haaland mücadeleye devam edemedi. Yıldız futbolcunun yerine Jorgen Strand Larsen oyuna girdi.
74' Norveç'te değişiklik
Norveç'te Antonio Nusa oyundan çıkarken Oscar Bobb mücadeleye dahil oldu.
79' GOL | Portekiz 2-1 Norveç
Portekiz, Goncalo Ramos'un golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip ikinci yarıda aradığı golü bulurken Ramos, Norveç ağlarını havalandırarak skoru 2-1'e getirdi.
86' KIRMIZI KART | Portekiz 10 kişi kaldı
Portekiz'de Francisco Conceicao kısa aralıklarla iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekip karşılaşmanın son bölümünü 10 kişi sürdürdü.
Aynı dakikada Portekiz'de Vitinha oyundan çıkarken Bernardo Silva mücadeleye dahil oldu.
87' Norveç'te değişiklik
Norveç'te Patrick Berg oyundan çıkarken Thelo Aasgaard oyuna dahil oldu. Bu bölümde Bruno Fernandes de sarı kart gördü.
90+2' Portekiz'de iki değişiklik
Portekiz'de Joao Felix ve Bruno Fernandes oyundan çıkarken Nuno Tavares ile Trincao mücadeleye dahil oldu.
Maç sonucu | Portekiz 2-1 Norveç
Portekiz, Norveç'i 2-1 mağlup etti. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79. dakikada Goncalo Ramos kaydetti.
Portekiz, Francisco Conceicao'nun 86. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı ancak kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak sahadan 3 puanla ayrıldı.
KADROLAR
Portekiz: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares, Diogo Dalot, Ruben Dias, Tomas Araujo, Nuno Tavares, Renato Veiga, Nuno Mendes, Joao Cancelo, Joao Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves, Ruben Neves, Vitinha, Rafael Leao, Goncalo Ramos, Joao Felix, Francisco Conceicao, Francisco Trincao, Pedro Neto, Fabio Silva.
Norveç: Orjan Nyland, Sander Tangvik, Egil Selvik, Leo Ostigard, David Moller Wolfe, Fredrik Sjovold, Sondre Langas, Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Sander Berge, Martin Odegaard, Thelo Aasgaard, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Odin Bjortuft, Erling Haaland, Jorgen Strand Larsen, Ole Didrik Blomberg, Kristian Thorstvedt, Andreas Schjelderup, Erik Botheim.