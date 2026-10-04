UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile Norveç, Estadio do Dragao'da karşı karşıya geldi. Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz, ilk yarısı 1-1 tamamlanan mücadelede Norveç'i 2-1 mağlup ederek gruptaki kusursuz gidişatını sürdürdü.

Portekiz böylece Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk 4 karşılaşmanın tamamını kazanarak 12 puana ulaştı.

NORVEÇ AJER İLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk golünü Norveç buldu. 36. dakikada Martin Odegaard'ın pasında Kristoffer Ajer topu ağlara göndererek konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

Portekiz'in cevabı ise yalnızca 2 dakika sonra geldi.

CANCELO'DAN HIZLI CEVAP

38. dakikada Nuno Mendes'in hazırladığı pozisyonda Joao Cancelo sahneye çıktı. Tecrübeli futbolcu yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.

GONCALO RAMOS GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan Portekiz, Norveç kalesinde baskısını artırdı.

Aranan gol 79. dakikada geldi. Joao Felix'in pasında Goncalo Ramos topu ağlara göndererek Portekiz'i 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

HAALAND GOL BULAMADI

Norveç'in en önemli hücum silahı Erling Haaland, Portekiz karşısında skor üretemedi. Yıldız futbolcu 67. dakikada yerini Jorgen Strand Larsen'e bıraktı.

Portekiz ise özellikle topa sahip olma ve şut sayısında rakibine üstünlük kurdu. Görselde 85. dakika itibarıyla Portekiz'in yüzde 64 topa sahip olma oranı ve 20 şutu bulunurken Norveç 7 şutta kaldı.

PORTEKİZ ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEDİ

Portekiz ilk 3 haftada Galler'i 1-0, Norveç'i deplasmanda 2-1 ve Danimarka'yı 4-2 mağlup etmişti. Norveç karşısındaki ikinci galibiyetle puanını 12'ye çıkaran Portekiz, grup aşamasının bitimine 2 maç kala ilk iki sırayı matematiksel olarak garantiledi.

UEFA Uluslar Ligi formatında A Ligi gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükseliyor. Bu nedenle Portekiz, Norveç galibiyetiyle çeyrek final biletini aldı.