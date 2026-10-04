Sarı-lacivertlilerin B planında Milan'ın ABD'li yıldızı Christian Pulisic'in bulunduğu iddia edildi. (Fotoğraf: EPA)

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR

Christian Pulisic'in Milan ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. İtalyan kulübünün kontratı bir sezon daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan ile Pulisic arasında yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanmış değil. Tarafların geleceğe ilişkin görüşmelerinin önümüzdeki dönemde yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Pulisic ise 1 Ekim'de yaptığı açıklamada Milan'da mutlu olduğunu ve kulüpte kalmayı umduğunu söyledi.