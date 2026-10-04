Fenerbahçe'ye dünya devinden transfer! B planı devreye girecek
Fenerbahçe'nin devre arası transfer planı ortaya çıktı. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve Avrupa'da da gidebildiği kadar ilerlemek isteyen sarı-lacivertlilerin Brahim Diaz olmazsa Christian Pulisic'e yöneleceği iddia edildi.
Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Hücum hattına çok yönlü bir futbolcu eklemek isteyen sarı-lacivertlilerin, Brahim Diaz transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı Milan forması giyen Christian Pulisic'i alternatif olarak belirlediği iddia edildi.
FENERBAHÇE'DE TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gözler hücum hattına çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kanat bölgesine takviye ihtimaline dikkat çekmesinin ardından yönetimin çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertlilerin öncelikli hedeflerinden biri Real Madrid forması giyen Brahim Diaz. Yönetim, Faslı futbolcunun transferinde istenilen sonucu alamaması durumunda alternatif isimlere yönelecek.
B PLANI CHRISTIAN PULISIC
Fenerbahçe'nin Brahim Diaz için hazırladığı alternatif planın merkezinde ise Milan'ın ABD'li yıldızı Christian Pulisic bulunuyor. Habere göre sarı-lacivertli yönetim, 28 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
Transfer komitesinin Pulisic seçeneğini değerlendirdiği ve yönetimden çıkacak karara göre oyuncunun şartlarıyla ilgili temasların gündeme gelebileceği öne sürüldü.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR
Christian Pulisic'in Milan ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. İtalyan kulübünün kontratı bir sezon daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.
İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan ile Pulisic arasında yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanmış değil. Tarafların geleceğe ilişkin görüşmelerinin önümüzdeki dönemde yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
Pulisic ise 1 Ekim'de yaptığı açıklamada Milan'da mutlu olduğunu ve kulüpte kalmayı umduğunu söyledi.
3 FARKLI BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR
Hücum hattındaki çok yönlülüğüyle öne çıkan Pulisic; sağ kanat, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Bu özelliğinin Fenerbahçe'nin hücum bölgesi için aradığı profile uygun olduğu değerlendiriliyor.
ABD Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biri olan Pulisic, ülkesinde 2017, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında yılın futbolcusu seçildi.
2023'TE MILAN'A TRANSFER OLDU
Futbol kariyerinde Borussia Dortmund ve Chelsea formalarını da giyen Christian Pulisic, 2019 yılında Alman ekibinden Chelsea'ye transfer oldu.
ABD'li yıldız, 2023 yazında ise İngiliz temsilcisinden ayrılarak Milan'ın yolunu tuttu. Pulisic, İtalyan ekibinde hücum hattının farklı bölgelerinde görev yaptı.