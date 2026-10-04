Gözler TÜİK’te! Eylül 2026 enflasyon oranı açıklanıyor: Kira zammı nasıl hesaplanacak?
Türkiye ekonomisinin yakından takip ettiği eylül ayı enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. Milyonlarca kişinin merakla beklediği rakamlarla birlikte yıllık enflasyonun yanı sıra konut ve iş yeri kiralarında ekim ayında uygulanacak yasal tavan zam oranı da netleşecek. AA Finans anketine katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,18 olurken, gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.
Türkiye ekonomisinin yakından takip ettiği eylül ayı enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi.
Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylül ayındaki değişimi bugün açıklanacak. Böylece yılın 9'uncu ayına ilişkin enflasyon tablosu netleşecek.
Verilerin normal takvimde 3 Ekim'de açıklanması beklenirken, 3 Ekim'in cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle açıklama tarihi 5 Ekim olarak belirlendi.
EYLÜL ENFLASYONU SAAT 10.00'DA AÇIKLANACAK
TÜİK'in yayımladığı veri takvimine göre Eylül 2026 Tüketici Fiyat Endeksi verileri 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanacak verilerle birlikte tüketici fiyatlarının eylül ayında bir önceki aya göre ne kadar değiştiği ve yıllık enflasyon oranı belli olacak.
TÜİK'in resmi verilerine göre ağustos ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 31,51 artmıştı. Ağustos itibarıyla 2026 yılı başından bu yana gerçekleşen artış yüzde 22,07, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 31,79 olmuştu.
EYLÜL 2026 ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?
AA Finans'ın TÜİK tarafından 5 Ekim'de açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi.
Ekonomistlerin eylül ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 olarak hesaplandı. Beklentiler yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti.
Anketteki ortalama beklentinin gerçekleşmesi halinde ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.
ENFLASYON VERİSİ NELERİ BELİRLEYECEK?
Bugün saat 10.00'da ilan edilecek rakamlar yalnızca fiyat artış hızını göstermekle kalmayacak, aynı zamanda ekim ayında yenilenecek olan konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal tavan oranını belirlemede kritik rol oynayan 12 aylık ortalama TÜFE değişimini de netleştirecek.
ENFLASYON VERİSİ SONRASI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Kira artış oranlarında tavan sınır, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı olarak belirlenmiştir. Kira artışının hesaplanmasında en sık yapılan hatalardan biri, TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon oranının doğrudan kira zammı olarak alınması.
Ancak yasal hesaplamada esas alınan oran, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı.
Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesine göre tarafların yenilenen kira döneminde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşması, bir önceki kira yılında TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemiyor. Bu düzenleme konut ve çatılı iş yeri kiraları için uygulanıyor.
Kira artışını hesaplamak için mevcut kira bedeli ile uygulanabilecek yasal artış oranı kullanılıyor.
Formül şöyle:
Ardından: