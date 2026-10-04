Türkiye ekonomisinin yakından takip ettiği eylül ayı enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu 'na (TÜİK) çevrildi.

Eylül 2026 enflasyon verileri bugün saat 10.00’da TÜİK tarafından açıklanacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

EYLÜL ENFLASYONU SAAT 10.00'DA AÇIKLANACAK

TÜİK'in yayımladığı veri takvimine göre Eylül 2026 Tüketici Fiyat Endeksi verileri 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanacak verilerle birlikte tüketici fiyatlarının eylül ayında bir önceki aya göre ne kadar değiştiği ve yıllık enflasyon oranı belli olacak.

TÜİK'in resmi verilerine göre ağustos ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 31,51 artmıştı. Ağustos itibarıyla 2026 yılı başından bu yana gerçekleşen artış yüzde 22,07, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 31,79 olmuştu.