Angelina Jolie yıkımı uydu görüntüleriyle paylaştı: Gazze'ye neler yapıldığını görebilirsiniz
ABD'li sinema oyuncusu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından ortaya çıkan ağır yıkıma dikkat çekti. Jolie, sosyal medya hesabından Google Earth ve Google Haritalar üzerinden Gazze'nin önceki ve güncel uydu görüntülerini paylaşarak, bölgede yaşanan tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.
ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından ortaya çıkan yıkımı Google Earth ve Google Haritalar üzerinden paylaştı.
Gazze'deki yapıların yüzde 82'sinin hasar gördüğünü belirten Jolie, kış yaklaşırken 1,98 milyon kişinin barınma ve temel ihtiyaç desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak insani yardım çağrısı yaptı. Jolie, paylaşımında mahallelerin enkaza dönüştüğünü; ev, okul, üniversite, hastane ve yolların yanı sıra su ve hijyen sistemleri ile altyapının da hasar gördüğünü belirtti.
GAZZE'DEKİ YAPILARIN YÜZDE 82'Sİ HASARLI
Jolie, Birleşmiş Milletler'in uydu analizlerine göre 16 Haziran 2026 itibarıyla Gazze'deki yapıların yüzde 82'sinin hasar gördüğünü aktardı.
Hasar gören yapıların yaklaşık üçte birinin tamamen yok edildiği değerlendirmesine de paylaşımında yer veren Jolie, bölgede milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarını karşılayacak yardım beklediğini ifade etti.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de yapıların yüzde 90'a yakınının yıkıldığı belirtildi. Altyapının da büyük ölçüde tahrip edildiği bölgede binlerce Filistinli, barınacak yerleri olmadığı için çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.
"GAZZE'YE NELER YAPILDIĞINI GÖREBİLİRSİNİZ"
Jolie, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Google Haritalar üzerinden Gazze'de meydana gelen yıkımın görülebileceğine dikkat çekti.
Jolie'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Şimdi Google Maps'ı açabilir ve Gazze'ye ne yapıldığını görebilirsiniz. Tüm mahalleler çökmüş halde.
Evler, okullar, üniversiteler, hastaneler, yollar, su ve temizlik sistemleri, hayatta kalmak için insanlara bağlı olan altyapılı tesisler hasar görmüş veya yok olmuş durumda."
"MİLYONLARCA İNSAN TEMEL İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINI BEKLİYOR"
Gazze'de kış mevsiminin yaklaşmasına da dikkat çeken Jolie, barınma ihtiyacının daha da kritik hale geldiğini belirtti.
Jolie, Birleşmiş Milletlerin analizlerine atıfta bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"BM'nin analizine göre, 16 Haziran 2026 itibariyle, Gazze'nin yapılarının yüzde 82'si hasar görmüş. Hasar görmüş yapıların yaklaşık üçte birini yok edilmiş olarak değerlendirildi. Kış yaklaşırken, 1.98 milyon insan veya Gazze halkının yüzde 94'ü barınma yardımı ve temel ihtiyaçları karşılamasını bekliyor. Yardım ve barınma malzemeleri hâlâ kısıtlamalar ve gecikmelerle karşı karşıya."
"GOOGLE, FİZİKSEL YIKIMI OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEKİLDE GÖSTERİYOR"
Jolie, uydu görüntülerinin Gazze'deki fiziksel tahribatı ortaya koyduğunu ancak görüntülerin bölgede yaşayan insanların yaşadığı süreci tam olarak yansıtamayacağını ifade etti.
Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Google Haritalar fiziksel yıkımı olağanüstü bir şekilde gösteriyor. Ona ne gösterilebiliyor, onun içinde yaşamak ne anlama geliyor, öldürülen ailelere ne oldu ve hayatta kalanlar için hayat nasıl olduğunu göstermiyor. Sonraki adım önemli. İnsanlara barınma yardımı sunulmalıdır.
Hastaneler tıbbi malzemelere ihtiyaç duyuyor. Ve barınma, eğitim, sağlık ve topluluklar için gereken koşullar oluşturulmalıdır. Yıkım görülebilir. İhtiyaçlar bilinir. Şimdi önemli olan, bu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığıdır."
GAZZE'NİN ÖNCEKİ VE SONRAKİ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
Angelina Jolie, paylaşımında Gazze'nin 2022-2023 yıllarına ait Google Haritalar görüntüleri ile güncel uydu görüntülerini karşılaştırdı.
Görüntülerde, daha önce yoğun yerleşimlerin bulunduğu geniş bölgelerin enkaza dönüştüğü, çok sayıda binanın yıkıldığı ve mahallelerin ağır tahribata uğradığı görülüyor.
Jolie, daha önce Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olarak da görev yapmıştı. Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla Gazze'deki insani durumun yanı sıra barınma, sağlık, eğitim ve temel altyapıya yönelik ihtiyaçların karşılanması gerektiğine dikkat çekti.