Jolie'nin paylaşımında Gazze'deki mahallelerin, evlerin ve altyapının uğradığı ağır tahribat görüldü. (Foto: Takvim Foto Arşivi ve sosyal medya)

"MİLYONLARCA İNSAN TEMEL İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINI BEKLİYOR"

Gazze'de kış mevsiminin yaklaşmasına da dikkat çeken Jolie, barınma ihtiyacının daha da kritik hale geldiğini belirtti.

Jolie, Birleşmiş Milletlerin analizlerine atıfta bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"BM'nin analizine göre, 16 Haziran 2026 itibariyle, Gazze'nin yapılarının yüzde 82'si hasar görmüş. Hasar görmüş yapıların yaklaşık üçte birini yok edilmiş olarak değerlendirildi. Kış yaklaşırken, 1.98 milyon insan veya Gazze halkının yüzde 94'ü barınma yardımı ve temel ihtiyaçları karşılamasını bekliyor. Yardım ve barınma malzemeleri hâlâ kısıtlamalar ve gecikmelerle karşı karşıya."

"GOOGLE, FİZİKSEL YIKIMI OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEKİLDE GÖSTERİYOR"

Jolie, uydu görüntülerinin Gazze'deki fiziksel tahribatı ortaya koyduğunu ancak görüntülerin bölgede yaşayan insanların yaşadığı süreci tam olarak yansıtamayacağını ifade etti.