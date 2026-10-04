Hollanda evinde Sırbistan'ı ağırladı (Fotoğraf: Reuters) 21' Hollanda yine korner kazandı Noa Lang, sol kanatta Teun Koopmeiners ile yaptığı verkaçın ardından Hollanda'ya bir köşe vuruşu kazandırdı. Kullanılan kornerde top ceza sahasına gönderildi ancak Hollanda fırsatı değerlendiremedi. 25' Sırbistan ilk kez tehlikeli geldi Sırbistan, Hollanda savunmasındaki hatayı değerlendirerek rakip yarı alana çıktı. Dusan Tadic ile Aleksandar Stankovic'in paslaşmasının ardından Tadic kaleyi denedi ancak top auta gitti. 31' GOL | Hollanda 1-0 Sırbistan Hollanda, Teun Koopmeiners'ın serbest vuruştan attığı golle öne geçti. Koopmeiners'ın sol ayağıyla yaptığı vuruş sol alt köşeden ağlara gitti. Pozisyon VAR tarafından incelendi ve gol geçerli sayıldı. 35' GOL | Hollanda 1-1 Sırbistan Sırbistan kısa süre içinde beraberliği yakaladı. Sol kanatta Tadic ile paslaşan Terzic ceza sahasına etkili bir orta gönderdi. Cvetkovic, gelen topu iyi değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Sırbistan Cvetkovic ile eşitliği yakaladı (Fotoğraf: Reuters) 38' Van Dijk kaleyi yokladı Hollanda köşe vuruşunun ardından etkili oldu. Virgil van Dijk önce ceza sahasında topu kaleye yönlendirmeye çalıştı ancak Sırbistan savunması araya girdi. Pozisyonun devamında ceza sahası dışından gelişine vuran Van Dijk'in şutu da savunmadan döndü. 42' Hollanda bir kez daha etkili geldi Crysencio Summerville sol kanattan ceza sahasına girdi ve Mexx Meerdink'e topu çevirmek istedi. Sırbistan savunmasının müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı. 44' Sırbistan fırsatı değerlendiremedi Dusan Tadic, Hollanda savunmasının arasına hareketlenen Pavlovic'e güzel bir pas gönderdi. Pavlovic topu kontrol ederek son çizgiye yöneldi ancak dengesini kaybedince şut fırsatını kullanamadı. İlk yarı sonucu | Hollanda 1-1 Sırbistan Hollanda ile Sırbistan arasındaki mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi ekip Teun Koopmeiners'ın serbest vuruştan attığı golle öne geçerken Sırbistan, Cvetkovic ile karşılık verdi. Hollanda özellikle Noa Lang ve Crysencio Summerville üzerinden etkili olurken Sırbistan hızlı hücumlarla tehlike yarattı.

Hollanda karşılaşmada öne geçti (Fotoğraf: AFP) 46' İkinci yarı başladı Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Hollanda'da Mexx Meerdink oyundan çıkarken Joshua Zirkzee mücadeleye dahil oldu. 46' Stankovic gole yaklaştı Sırbistan ikinci yarıya etkili başladı. Sağ kanattan hızla ilerleyen Aleksandar Stankovic, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ancak yaptığı vuruşta kaleyi bulamadı. 49' Milinkovic-Savic gole izin vermedi Hollanda ceza sahası çizgisi yakınından serbest vuruş kazandı. Teun Koopmeiners'ın şutu baraja çarparak yön değiştirdi ancak Vanja Milinkovic-Savic uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.

Hollanda bir sonraki maçında Yunanistan'ı ağırlayacak (Fotoğraf: EPA) 54' Samardzic kaleyi bulamadı Sırbistan, Lazar Samardzic ile etkili geldi. Ceza sahası çizgisi çevresinde topla buluşan Samardzic'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 56' Verbruggen'den kritik kurtarış Sırbistan bir kez daha Lazar Samardzic ile kaleyi yokladı. Ceza sahası dışından yapılan sert vuruşu Bart Verbruggen çıkardı. Dönen top Aleksa Terzic'in önünde kaldı ancak Denzel Dumfries zamanında araya girerek şutu engelledi. 58' Reijnders gole çok yaklaştı Hollanda, Joey Veerman'ın pasında Tijjani Reijnders ile öne geçme fırsatı yakaladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Reijnders'ın vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı. 60' İki takımda değişiklikler Hollanda'da Noa Lang, Joey Veerman ve Ryan Gravenberch oyundan çıkarken Ruben van Bommel, Jorrel Hato ve Gjivai Zechiel mücadeleye dahil oldu. Sırbistan'da ise Aleksandar Stankovic ile Dusan Tadic kenara gelirken Nemanja Maksimovic ve Luka Jovic oyuna girdi. 61' Verbruggen, Cvetkovic'e geçit vermedi Sırbistan, Cvetkovic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla gole yaklaştı. Bart Verbruggen sağına uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı ve Sırbistan'ın öne geçmesini önledi.