Portakallar'dan zirve için dev adım! Evinde rakibine şans tanımadı
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grubu'nun 4. haftasında Hollanda, sahasında Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Portakallar'ın gollerini Teun Koopmeiners ve Joshua Zirkzee kaydederken Sırbistan'ın tek golü Mihajlo Cvetkovic'ten geldi. Hollanda bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. İşte A Spor'dan canlı yayınlanan maçta atılan goller...
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grubu'nun 4. haftasında Hollanda ile Sırbistan Eindhoven'daki Philips Stadion'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hollanda 2-1 kazanarak zirve yarışında kritik bir galibiyete imza attı.
KOOPMEINERS PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmaya baskılı başlayan Hollanda, topa daha fazla sahip olan taraf oldu. Portakallar aradığı golü 31. dakikada buldu.
Teun Koopmeiners, ceza sahası çevresinde yakalanan pozisyonu gole çevirerek Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi.
SIRBİSTAN 4 DAKİKADA CEVAP VERDİ
Hollanda'nın üstünlüğü uzun sürmedi. Sırbistan, 35. dakikada Mihajlo Cvetkovic'in golüyle skoru eşitledi.
Aleksa Terzic'in hazırladığı pozisyonda Cvetkovic topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı da bu sonuçla tamamlandı.
ZIRKZEE HOLLANDA'YI ÖNE GEÇİRDİ
İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutmayı sürdüren Hollanda, Sırbistan savunmasına baskı kurdu.
Dakikalar 72'yi gösterdiğinde Tijjani Reijnders'in hazırladığı pozisyonda Joshua Zirkzee sahneye çıktı. Zirkzee'nin golüyle Hollanda yeniden üstünlüğü yakaladı: 2-1.
Kalan bölümde Sırbistan beraberlik golünü bulamayınca mücadele Hollanda'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
HOLLANDA OYUNU DOMİNE ETTİ
Maç verilerine göre Hollanda karşılaşmada topa sahip olma oranında rakibine büyük üstünlük kurdu. Portakallar yüzde 68 topa sahip olurken Sırbistan yüzde 32'de kaldı.
Hollanda toplam 21 şut çekti ve bunların 7'sinde kaleyi buldu. Sırbistan ise 9 şutta 3 isabet sağladı.
Pas oyununda da Hollanda'nın üstünlüğü dikkat çekti. Ev sahibi ekip 522 başarılı pas üretirken Sırbistan 200'de kaldı.
GOLLER
HOLLANDA 1-0 SIRBİSTAN
HOLLANDA 1-1 SIRBİSTAN
HOLLANDA 2-1 SIRBİSTAN
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Hollanda ile Sırbistan arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Eindhoven'daki Philips Stadion'da karşılaşmayı Donatas Rumsas yönetiyor.
8' Hollanda baskısını artırdı
Hollanda, Noa Lang'ın sol kanattaki etkili koşularıyla Sırbistan savunmasını kendi yarı alanına çekti. Tijjani Reijnders'ın pasında topla buluşan Lang'ın ortası savunmaya çarparak kornere çıktı.
11' Milinkovic-Savic'ten kritik kurtarış
Hollanda sağ kanattan Crysencio Summerville ile etkili geldi. Summerville'in pasında ceza sahasına giren Ryan Gravenberch sert bir vuruş yaptı ancak Vanja Milinkovic-Savic gole izin vermedi.
Dönen topu Srdjan Babic kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.
14' Gudelj sarı kart gördü
Sırbistan'da Stefan Gudelj, Hollanda'nın hızlı hücumunu durdurmaya çalışırken Noa Lang'a yüksek ayakla müdahale etti. Hakem pozisyonun ardından Gudelj'e sarı kart gösterdi.
21' Hollanda yine korner kazandı
Noa Lang, sol kanatta Teun Koopmeiners ile yaptığı verkaçın ardından Hollanda'ya bir köşe vuruşu kazandırdı. Kullanılan kornerde top ceza sahasına gönderildi ancak Hollanda fırsatı değerlendiremedi.
25' Sırbistan ilk kez tehlikeli geldi
Sırbistan, Hollanda savunmasındaki hatayı değerlendirerek rakip yarı alana çıktı. Dusan Tadic ile Aleksandar Stankovic'in paslaşmasının ardından Tadic kaleyi denedi ancak top auta gitti.
31' GOL | Hollanda 1-0 Sırbistan
Hollanda, Teun Koopmeiners'ın serbest vuruştan attığı golle öne geçti. Koopmeiners'ın sol ayağıyla yaptığı vuruş sol alt köşeden ağlara gitti.
Pozisyon VAR tarafından incelendi ve gol geçerli sayıldı.
35' GOL | Hollanda 1-1 Sırbistan
Sırbistan kısa süre içinde beraberliği yakaladı. Sol kanatta Tadic ile paslaşan Terzic ceza sahasına etkili bir orta gönderdi.
Cvetkovic, gelen topu iyi değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
38' Van Dijk kaleyi yokladı
Hollanda köşe vuruşunun ardından etkili oldu. Virgil van Dijk önce ceza sahasında topu kaleye yönlendirmeye çalıştı ancak Sırbistan savunması araya girdi.
Pozisyonun devamında ceza sahası dışından gelişine vuran Van Dijk'in şutu da savunmadan döndü.
42' Hollanda bir kez daha etkili geldi
Crysencio Summerville sol kanattan ceza sahasına girdi ve Mexx Meerdink'e topu çevirmek istedi. Sırbistan savunmasının müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.
44' Sırbistan fırsatı değerlendiremedi
Dusan Tadic, Hollanda savunmasının arasına hareketlenen Pavlovic'e güzel bir pas gönderdi. Pavlovic topu kontrol ederek son çizgiye yöneldi ancak dengesini kaybedince şut fırsatını kullanamadı.
İlk yarı sonucu | Hollanda 1-1 Sırbistan
Hollanda ile Sırbistan arasındaki mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi ekip Teun Koopmeiners'ın serbest vuruştan attığı golle öne geçerken Sırbistan, Cvetkovic ile karşılık verdi.
Hollanda özellikle Noa Lang ve Crysencio Summerville üzerinden etkili olurken Sırbistan hızlı hücumlarla tehlike yarattı.
46' İkinci yarı başladı
Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Hollanda'da Mexx Meerdink oyundan çıkarken Joshua Zirkzee mücadeleye dahil oldu.
46' Stankovic gole yaklaştı
Sırbistan ikinci yarıya etkili başladı. Sağ kanattan hızla ilerleyen Aleksandar Stankovic, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ancak yaptığı vuruşta kaleyi bulamadı.
49' Milinkovic-Savic gole izin vermedi
Hollanda ceza sahası çizgisi yakınından serbest vuruş kazandı. Teun Koopmeiners'ın şutu baraja çarparak yön değiştirdi ancak Vanja Milinkovic-Savic uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.
54' Samardzic kaleyi bulamadı
Sırbistan, Lazar Samardzic ile etkili geldi. Ceza sahası çizgisi çevresinde topla buluşan Samardzic'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
56' Verbruggen'den kritik kurtarış
Sırbistan bir kez daha Lazar Samardzic ile kaleyi yokladı. Ceza sahası dışından yapılan sert vuruşu Bart Verbruggen çıkardı.
Dönen top Aleksa Terzic'in önünde kaldı ancak Denzel Dumfries zamanında araya girerek şutu engelledi.
58' Reijnders gole çok yaklaştı
Hollanda, Joey Veerman'ın pasında Tijjani Reijnders ile öne geçme fırsatı yakaladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Reijnders'ın vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.
60' İki takımda değişiklikler
Hollanda'da Noa Lang, Joey Veerman ve Ryan Gravenberch oyundan çıkarken Ruben van Bommel, Jorrel Hato ve Gjivai Zechiel mücadeleye dahil oldu.
Sırbistan'da ise Aleksandar Stankovic ile Dusan Tadic kenara gelirken Nemanja Maksimovic ve Luka Jovic oyuna girdi.
61' Verbruggen, Cvetkovic'e geçit vermedi
Sırbistan, Cvetkovic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla gole yaklaştı. Bart Verbruggen sağına uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı ve Sırbistan'ın öne geçmesini önledi.
62' Milinkovic-Savic'ten kritik kurtarış
Hollanda hızlı gelişen atakta tehlikeli geldi. Crysencio Summerville'in ceza sahasında hazırladığı pozisyonda ilk şut Stefan Gudelj tarafından engellendi.
Dönen topa Denzel Dumfries kafa vuruşunu yaptı ancak Vanja Milinkovic-Savic kalesini terk ederek gole izin vermedi.
72' GOL | Hollanda 2-1 Sırbistan
Hollanda, Joshua Zirkzee'nin golüyle yeniden öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Denzel Dumfries topu kale önüne gönderdi. Uzak tarafta pozisyonu takip eden Ruben van Bommel topu yeniden altıpasa çevirdi.
Savunmanın arkasında boş kalan Joshua Zirkzee, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 2-1'e getirdi.
73' Milinkovic-Savic, Reijnders'ı durdurdu
Hollanda üçüncü gole yaklaştı. Tijjani Reijnders rakibinden sıyrıldıktan sonra sert bir vuruş yaptı ancak Vanja Milinkovic-Savic topu kurtardı.
Sırbistan'da üç değişiklik
Sırbistan'da Lazar Samardzic, Stefan Gudelj ve Aleksa Terzic oyundan çıkarken Filip Kostic, Andrija Zivkovic ve Nemanja Gudelj mücadeleye dahil oldu.
Sırbistan kulübesine sarı kart
Luka Jovic ile Jurrien Timber arasındaki pozisyonun ardından Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic hakemin kararına itiraz etti. Paunovic itirazlarının ardından sarı kart gördü.
90' Maçın sonuna 5 dakika eklendi
Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edildi. Sırbistan beraberlik golü için baskı kurmaya çalışırken Hollanda skor üstünlüğünü korudu.
Maç sonucu | Hollanda 2-1 Sırbistan
Hollanda, Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmada ev sahibi ekip, 72. dakikada Joshua Zirkzee'nin golüyle yeniden öne geçti ve kalan bölümde avantajını koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
KADROLAR
Hollanda: Bart Verbruggen, Robin Roefs, Mark Flekken, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Jurrien Timber, Micky van de Ven, Denzel Dumfries, Quinten Timber, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Guus Til, Joey Veerman, Kenneth Taylor, Teun Koopmeiners, Gjivai Zechiel, Crysencio Summerville, Joshua Zirkzee, Noa Lang, Ruben van Bommel, Mexx Meerdink.
Sırbistan: Dragan Rosic, Filip Stankovic, Vanja Milinkovic-Savic, Kosta Nedeljkovic, Strahinja Pavlovic, Ognjen Mimovic, Filip Kostic, Nikola Simic, Srdjan Babic, Strahinja Erakovic, Aleksa Terzic, Stefan Gudelj, Nemanja Maksimovic, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stankovic, Vanja Dragojevic, Lazar Vujadin Samardzic, Sasa Lukic, Luka Jovic, Dejan Joveljic, Dusan Tadic, Andrija Zivkovic, Mihajlo Cvetkovic.