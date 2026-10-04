Finalist ekipler, sektörün duayen isimleri ve uzman jüri üyeleri önünde geliştirdikleri prototip ve sistemleri sergiledi.

Yarışmanın ilk döneminde Türkiye'nin dört bir yanından üniversite ve gençlik ekiplerini temsil eden 2.970 takım başvuru gerçekleştirdi. Zorlu ön eleme, raporlama ve teknik değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen 26 takım ve toplam 117 finalist , medeniyetler beşiği Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST'te final heyecanını yaşadı.

Türk Altın İşletmeleri yürütücülüğünde teknoloji dünyasına kazandırılan yarışma, yer altı zenginliklerimizin ileri teknoloji, yapay zekâ, otomasyon ve çevre odaklı yenilikçi yöntemlerle ekonomiye kazandırılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin bağımsız madencilik hedefleri ve katma değerli üretim vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması , ilk yılında genç mühendis, araştırmacı ve teknoloji meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması ilk yılında büyük ilgi gördü. (Foto: AA)

CUMHURİYET ALTINLARI VE PRESTİJ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Final değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren takımlar hem madencilik sektörünün simgesi niteliğindeki ödüllerle hem de özel başarı plaketleriyle taltif edildi:

Birincilik Ödülü: 18 Cumhuriyet Altını

18 Cumhuriyet Altını İkincilik Ödülü: 12 Cumhuriyet Altını

12 Cumhuriyet Altını Üçüncülük Ödülü: 6 Cumhuriyet Altını

Yarışma kapsamında teknik yetkinliğin yanı sıra projenin ifade gücü ve sektörel etki potansiyeli de ödüllendirildi. Final etabında jüri tarafından yapılan değerlendirmelerle "En İyi Sunum Ödülü" ile projelerin sahada uygulanabilirliğini ve katma değerini öne çıkaran "Madenciliğe Katkı Potansiyeli Ödülü" sahiplerine takdim edildi.

YARIŞMANIN ÖTESİNDE BÜTÜNCÜL BİR EKOSİSTEM: EĞİTİMDEN AR-GE'YE TAM DESTEK

Türk Altın İşletmeleri, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması'nı yalnızca bir takvim faaliyeti veya dereceye girenleri belirleyen bir organizasyon olarak değil; sürdürülebilir, bağımsız ve yerli madencilik teknolojileri ekosisteminin başlangıç noktası olarak konumlandırıyor.

Şirket, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve genç yetenekleri sektöre kazandırma hedefi doğrultusunda çok katmanlı destek modellerini devreye almıştır: