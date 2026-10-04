Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

EKİM SONU ROZET Mİ GELİYOR?

Kulislerde konuşulan iddialara göre, Başkan Erdoğan'ın, İzmir'de düzenlenecek bir program esnasında Cemil Tugay ile birlikte bazı belediye başkanlarına AK Parti rozeti takacağı ileri sürülüyor.

İddiaya ilişkin detayları paylaşan A Haber Muhabiri Şener Çetin törenin ekim ayı sonunda olabileceğini belirtti.

Şener şu ifadeleri kullandı:



"Tabii bu ziyaretlerin ardından Cemil Tugay bu kez AK Parti'ye geçecek iddiaları daha da sık bir şekilde dillendirilmeye başlandı. Bir yandan aslında kulislerde Ekim ayının sonunda Cemil Tugay'ın özellikle AK Parti'ye katılacağı başlıklar arasında, iddialar arasında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İzmir'de düzenlenecek bir programda Cemil Tugay ile birlikte bazı belediye başkanlarına da rozet takması iddia ediliyor kulislerde. Son bilgiler bu şekilde. Tabii önümüzdeki günlerde bu konu netlik kazanmış olacak."