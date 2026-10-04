AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Cemil Tugay’dan sosyal medyada iddiaları güçlendiren cevap
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki kulis iddiaları siyaset gündemini hareketlendirdi. 30 Eylül’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edilen Tugay için ekim ayı sonunda düzenlenecek bir programda AK Parti rozeti takılacağı öne sürüldü. Tugay’ın sosyal medyada kendisine yöneltilen “AK Parti’ye geçtiğinizde...” sorusuna verdiği yanıt ise iddiaları doğrular nitelikte.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay siyaset kulislerini hareketlendirdi.
18 Haziran'da CHP üyeliğinden istifa eden ve Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye katılmayıp yoluna bağımsız devam etme kararı alan Cemil Tugay'ın AK Parti yolunda olduğu konuşuluyor.
30 EYLÜL'DE BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Eylül'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildiğini kaydetti.
Görüşmede İzmir'in gündemindeki önemli konular ile kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Başkan Erdoğan'a bilgi sunduklarını aktaran Tugay, "Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
EKİM SONU ROZET Mİ GELİYOR?
Kulislerde konuşulan iddialara göre, Başkan Erdoğan'ın, İzmir'de düzenlenecek bir program esnasında Cemil Tugay ile birlikte bazı belediye başkanlarına AK Parti rozeti takacağı ileri sürülüyor.
İddiaya ilişkin detayları paylaşan A Haber Muhabiri Şener Çetin törenin ekim ayı sonunda olabileceğini belirtti.
Şener şu ifadeleri kullandı:
"Tabii bu ziyaretlerin ardından Cemil Tugay bu kez AK Parti'ye geçecek iddiaları daha da sık bir şekilde dillendirilmeye başlandı. Bir yandan aslında kulislerde Ekim ayının sonunda Cemil Tugay'ın özellikle AK Parti'ye katılacağı başlıklar arasında, iddialar arasında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İzmir'de düzenlenecek bir programda Cemil Tugay ile birlikte bazı belediye başkanlarına da rozet takması iddia ediliyor kulislerde. Son bilgiler bu şekilde. Tabii önümüzdeki günlerde bu konu netlik kazanmış olacak."
İDDİALARI GÜÇLENDİREN CEVAP
Tüm bu baş döndürücü gelişmelerin ardından, sosyal medyada bir vatandaşın yönelttiği soruya Cemil Tugay'dan gelen net ve kararlı yanıt söz konusu iddiaları iyice güçlendirdi.
Bir kullanıcının "Başkan AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız?" sorusuna cevap veren Tugay, şu ifadeleri kullandı:
"Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz."