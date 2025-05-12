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Aslan Malaga’ya 83-67 mağlup oldu!

G.Saray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi final maçında İspanyol temsilcisi Malaga’ya yenilerek 2’nci oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025
Aslan Malaga’ya 83-67 mağlup oldu!

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi final maçında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 83-67 mağlup olarak organizasyonun 2024-2025 sezonunu ikinci tamamladı. Karşılaşmanın ilk 2 dakikası hücum anlamında kısır geçti.Unicaja Malaga, ilk çeyreği 19-13 önde bitirdi. Galatasaray, 17. dakikada Blumbergs'in smacıyla beraberliği yakaladı: 26-26.

Sonrasında Unicaja Malaga, Perez'in pota altından fark yaratmasıyla soyunma odasına 37-31 üstün gitti. Karşılıklı basketlerle başlayan 3.periyodu Unicaja Malaga, 56-49 önde tamamladı. Aslan 31. dakikada Wallace'ın turnikesiyle farkı 5'e indirdi: 51-56. Sonrasında hücumdaki temposunu artıran Unicaja Malaga, Kalinoski'nin 38. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 16'ya kadar çıkardı. İspanya temsilcisi, karşılaşmadan 83-67 galibiyetle ayrılarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.

HASRET GİDERDİLER
Finali Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de izledi. Özbek dışında Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman da salonda yer alırken ikili sohbet etti.

SENEYE BAŞARIRIZ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Malaga maçından sonra açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrasında konuşan Özbek, "Finali değerlendiremedik. Güzel ve sert bir mücadele oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Umarım seneye başarırız" dedi. G.Saraylı oyunculardan Göksenin Köksal ise, "Çok istedik ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Taraftarımıza bizi burada yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim" dedi

ATAMAN VE BURUK BULUŞTU
Panathinaikos'ta başarılı bir sezon geçiren Ergin Ataman karşılaşmayı takip ederken Okan Buruk'la bir araya geldi. İkilinin samimi diyaloğu gözden kaçmadı.

ÖZBEK EŞİYLE BİRLİKTE GELDİ
Dursun Özbek karşılaşmayı eşi Mesude Özbek ile yan yana izledi. Mesude Özbek'in heyecanlı olduğu gözlenirken yenilgi Özbek çiftini üzdü.

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