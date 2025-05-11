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Okan Buruk gelecek sezon da Süper Lig’de zirveyi hedeflediğini dile getirdi!

Okan Buruk,“Oyuncuyken yakaladığım başarıları hoca olarak da yaşamak istiyorum. Bu sene 3, gelecek sene de 4 inşallah“ifadesini kullandı. Başarılı hoca, Mourinho’nun, “Ligin sonu daha başlamadan belliydi”açıklamasına da “Onlara karşı net bir üstünlük kurduk” cevabını verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025
Okan Buruk gelecek sezon da Süper Lig’de zirveyi hedeflediğini dile getirdi!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından Kayserispor önünde kendilerine 1 puanın da yeteceğini söyleyerek, "Ancak kazanmak için oynayacağız ama 1 puan bile şampiyon yapacak. Bu sene iki kupayı da istiyoruz. Futbolcu olarak çok önemli başarılar yakaladım, teknik adam olarak da yaşamak istiyorum. Bu sene 3, gelecek sene de 4 inşallah" ifadesini kullandı.

MOURINHO'YA CEVAP VERDİ
Buruk, Mourinho'nun "Ligin sonucu başlamadan belliydi" açıklamasına ise, "Türkiye'nin en başarılı takımı oyun olarak da kadro yapısı olarak da Galatasaray. Rakibimize karşı hem puan olarak üstünlük kurduk hem maçlara baktığımızda rakibimize karşı çok rahat maçlar kazandık. O yüzden bence sahada da çok net bir üstünlük kurduk. Genel olarak baktığımızda da ligde de çok büyük bir üstünlük kurduk bu da puan durumundan çok açık bir şekilde belli"dedi.

KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ
BATAGOV maçtan sonra, "İlk yarı baskılarda iyiydik rakibe de fırsatlar vermedik. Ancak daha sonra duran toplarda sıkıntı yaşadık. Kupa finalini kazanmak istiyoruz" dedi.

TRABZONSPOR'DA ENİS DESTAN ŞOKU
trabzonspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Enis Destan karşılaşmanın başlarında sakatlandı. Enis bir süre oyuna devam etmek istedi ancak daha sonra kendisini yere bıraktı. Bordo-Mavililer'de Enis Destan maçın 20. dakikasında yerini Sikan'a bıraktı.

GALATASARAY DURAN TOPLARDA AFFETMİYOR
Trabzon karşısında da kornerden fileleri havalandıran Cimbom bu sezon penaltılar hariç 24. duran top golünü attı. Bu sezon ligde duran toplardan attığı gollerle dikkat çeken Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor karşısında da kornerden fileleri havalandırdı. Bu sezon duran toplardan penaltılar hariç 24 kez fileleri sarsan Sarı-Kırmızılılar bu alanda rakiplerine de fark atmış durumda. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe duran toplardan 17 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor da aynı sayıda gol kaydetti. Sarı-Kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen bu alanda takımları öne çıkan isimler oldu.

FERNANDO MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ
İLK yarıda karşı karşıya kalan Visca'nın sert şutunu çıkaran Muslera dönen topu tamamlamak isteyen Mendy'nin şutunda gole izin vermedi.

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