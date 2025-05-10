Burak Pakkan ve VAR’ın kararları Başakşehir’de tartışmalara yol açtı!

F.Bahçe, 14. dakikada penaltı bekledi. Dzeko, ceza sahası çizgisi üzerinde Duarte ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan, 1 dakikalık VAR incelemesi sonrası 'Devam' kararı verdi. Diego Carlos'un Piatek'e müdahelesi sonrası Başakşehir, kırmızı kart itirazında bulundu.

30'da Talisca, havadan gelen topu eliyle kesti. Başakşehir cephesi sarı kartı olan Talisca için kırmızı kart itirazı yaptı. 55'te Talisca'nın şutu Opoku'dan döndü. F.Bahçe topun Opoku'nun eline çarptığını iddia ederek penaltı isteğiyle hakemin üzerine yürüdü. Hakem Burak Pakkan, VAR'a gittikten sonra 'Devam' dedi.