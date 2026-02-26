Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem: 26 Şubat 2026 AFAD-Kandilli son depremler listesi
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem çevre ilçe ve mahallelerde de hissedilirken, AFAD ve ilgili ekipler bölgede olası hasara karşı saha tarama çalışmalarını sürdürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 20.17'de Elbistan merkezli olarak kaydedildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.
Depremin ardından olumsuz bir durum yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.