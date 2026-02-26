Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem: 26 Şubat 2026 AFAD-Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 20.17'de Elbistan merkezli olarak kaydedildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

Depremin ardından olumsuz bir durum yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.