Galatasaray Kevin de Bruyne’un menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi!

Galatasaray şampiyonluğa odaklanırken bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasını yapmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki isim ise Belçikalı ünlü futbolcu Kevin de Bruyne.

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 33 yaşındaki Belçikalı 10 numarayı kadrosuna katmak isteyen Cimbom ilk hamleyi de yaptı. Sarı-Kırmızılılar'ın yetkilendirdiği ünlü İtalyan menajer George Gardi'nin Belçikalı yıldızın menajeri ile ilk teması kurduğu öğrenildi.

BİRÇOK KULÜP ONUN PEŞİNDE

Bu görüşmede yıldız oyuncunun maddi şartları masaya yatırıldı. Öte yandan Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in vatandaşı Kevin de Bruyne ile bir görüşme gerçekleştirdiği gelen haberler arasında.

Mertens'in yıldız oyuncuya Galatasaray ile ilgili olumlu referanslar verdiği belirtildi. İngiliz, İtalyan ve Suudi Arabistan kulüplerinin de Kevin de Bruyne için oldukça istekli olduğu öğrenildi. Piyasa değeri 27 milyon Euro olan de Bruyne, bu sezon 36 maçta, 6 gol atarken 8 de asist yaptı.