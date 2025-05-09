Ali Koç döneminde Kadıköy’deki derbilerde düşüş!

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurmuştu. 2018 yılında Ali Koç'un başkanlık görevine gelmesi ile bu üstünlük sona erdi.

1959-2018 arası sahasında 60 galibiyet; 37 beraberlik; 26 mağlubiyet alan Sarı- Lacivertliler 172 gole de imza atmıştı. Fenerbahçe 116 golü ise ağlarında görmüştü. Bunun sonucunda ise %48.8 galibiyet oranı elde edilmişti. 2018-2025 yılları arasında ise Kanarya 3 galibiyet; 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Attığı 18 gole karşılık 25 gol yedi. Sarı- Laciverliler %21 galibiyet oranı ile tarihinin en kötü iç saha derbi istatistiğini yaptı. Öte yandan Sarı-Lacivertliler bu sezon evindeki ilk puan kaybını 6. haftada Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak yaşadı. Bu sezon 4'ü lig; 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 5 derbi maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Ligde deplasmanda oynadığı derbi maçlarda ise Beşiktaş'a 1-0 yenilen Mourinho'nun öğrencileri, Galatasaray ile de 0-0 berabere kaldı...



G.SARAY İLE TRABZON KABUS OLDU

Ali Koç döneminde Fenerbahçe en çok Galatasaray ve Trabzonspor'a mağlup oldu... Sarı-Lacivertliler 16 maçta 7'şer kez 2 rakibine yenildi. Beşiktaş'a karşı ise 14 maçta 5 mağlubiyet alındı.