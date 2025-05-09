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Ali Koç döneminde Kadıköy'deki derbilerde düşüş!

Ali Koç döneminde F.Bahçe Kadıköy’deki derbilerde 3 galibiyet; 4 beraberlik, 7 yenilgi aldı. 7 senede %21 galibiyet oranı alınırken 1959- 2018 arası iç saha derbilerinde bu rakamın %48.8 olması ise dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025
Ali Koç döneminde Kadıköy’deki derbilerde düşüş!

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurmuştu. 2018 yılında Ali Koç'un başkanlık görevine gelmesi ile bu üstünlük sona erdi.

1959-2018 arası sahasında 60 galibiyet; 37 beraberlik; 26 mağlubiyet alan Sarı- Lacivertliler 172 gole de imza atmıştı. Fenerbahçe 116 golü ise ağlarında görmüştü. Bunun sonucunda ise %48.8 galibiyet oranı elde edilmişti. 2018-2025 yılları arasında ise Kanarya 3 galibiyet; 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Attığı 18 gole karşılık 25 gol yedi. Sarı- Laciverliler %21 galibiyet oranı ile tarihinin en kötü iç saha derbi istatistiğini yaptı. Öte yandan Sarı-Lacivertliler bu sezon evindeki ilk puan kaybını 6. haftada Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak yaşadı. Bu sezon 4'ü lig; 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 5 derbi maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Ligde deplasmanda oynadığı derbi maçlarda ise Beşiktaş'a 1-0 yenilen Mourinho'nun öğrencileri, Galatasaray ile de 0-0 berabere kaldı...

G.SARAY İLE TRABZON KABUS OLDU
Ali Koç döneminde Fenerbahçe en çok Galatasaray ve Trabzonspor'a mağlup oldu... Sarı-Lacivertliler 16 maçta 7'şer kez 2 rakibine yenildi. Beşiktaş'a karşı ise 14 maçta 5 mağlubiyet alındı.

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