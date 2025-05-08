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Galatasaray son 3 sezonda büyük hakimiyet kurdu!

Sarı-Kırmızılılar son 3 sezonda 108 haftanın 72’sini lider geçti. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise bu süreçte sadece 27 hafta liderlik koltuğunda oturabildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025
Galatasaray son 3 sezonda büyük hakimiyet kurdu!

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Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte son 3 sezonda rakiplerine büyük fark attı. Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 5. yıldız için artık geri sayıma geçti. Cimbom, Okan Buruk yönetimindeki son 3 sezonda liderlik koltuğunda uzun süre oturmayı başardı.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Galatasaray, 108 haftalık süreçte, 72 haftayı lider olarak tamamladı. Geçen sezon 15, bir önceki sezon ise 25 hafta zirvede yer alan Aslan bu sezon da 32 haftada ligin en tepesinde olmayı başardı. 3 sezonda 72 haftayı lider olarak tamamlayan G.Saray, ezeli rakibi F.Bahçe'ye karşı büyük üstünlük kurdu.

BEŞİKTAŞ LİDER OLDU
2022-2023 sezonunda sadece 5 hafta lider olan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise İsmail Kartal ile birlikte 22 hafta zirvenin sahibi oldu. Bu sezon Süper Lig'de hiçbir haftayı lider tamamlayamayan Sarı-Lacivertliler, bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Fenerbahçe bu sezon hiç lider olamazken Beşiktaş'ın 2 hafta liderlik koltuğunda oturması dikkatleri çekti
Süper Lig'de bu sezon 32 maçta 26 galibiyet alan Okan Buruk, 2.59 puan ortalaması tutturdu. Galatasaray, bu sezon 32 maçta 82 kez fileleri havalandırdı. Ligin en çok gol atan ve yiyen takımı konumundalar.

BARIŞ ALPER'DE MUTLU SON
Cimbom milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Resmi açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak. Avrupa'nın önemli kulüplerinin de peşinde olduğu yıldız oyuncunun maaşında da iyileştirme yapılacak. Bu sezon 45 maçta görev alan Barış Alper, 12 gol atarken 6 da asist yaptı.

TRABZON'DA SAHADA
G.Saray'ın Sivasspor'u 4-1 mağlup ettiği maçta sakatlanarak oyundan alınan Eren Elmalı'nın durumu belli oldu. Milli futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı ve cumartesi günü oynanacak Trabzonspor deplasmanında forma giyebileceği öğrenildi. Yıldız futbolcu devre arasında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Hafta sonunda Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, çalışmalarına dün yaptığı idmanla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncuların bir hayli istekli olduğu gözlendi. Cimbom hazırlıklarına bugün yapacağı çalışmayla devam edecek.

6 MİLYON EURO'YA RET
Cimbom'un Muslera'nın yerine düşündüğü isimlerden biri olan Santos'un kalecisi Gabriel Brazao ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilya medyasındaki haberlere göre Sarı- Kırmızılılar başarılı kaleci için Santos'a 6 milyon Euro teklif etti ancak bu teklif geri çevrildi. 24 yaşındaki kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon 21 maçta forma giyen genç kaleci, 27 gol yerken 4 maçta kalesini gole kapattı.

KUPA FİNALİNİN BİLETLERİ SATIŞTA
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs'ta oynanacak final maçının biletleri dün satışa çıktı. Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak dev karşılaşmanın biletleri 750 ile 1500 TL arasında değişiyor.

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