12 yaşında günde 14 saat çalışan Kardelen'in hayat hikayesi yürek burktu: "Annemi aramayın"
Canlı yayında "Gerek yok, annemi aramayalım" sözleriyle stüdyoyu sessizliğe bürüyen Kardelen Kasaroğlu, çocuk yaşta şiddet ve açlıkla başlayan hayat mücadelesini kendi ayakları üzerinde durarak nasıl tersine çevirdiğini anlattı. Hem okuyup hem çalışarak 19 ülke gezen ve yeni bir hayat kuran genç yarışmacı, son iki kutuya kaldığında bankanın teklifini elinin tersiyle iterek büyük bir risk aldı.
Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde 26 yaşındaki Kardelen Kasaroğlu, 20 numaralı kutusuyla büyük bir kararın eşiğine geldi.
Çocukluğundan beri tek başına ayakta kalmak zorunda kaldığını anlatan Kardelen, yedinci turda bankanın 190 bin TL'lik teklifini reddetti. 20 numaralı kutusundan 500 bin TL çıkınca kararının karşılığını aldı.
Bu keskin tavrının nedenini de saklamadı. Anne ve babasının hayatta olduğunu ancak bugüne kadar hep tek başına kaldığını anlatan Kardelen, "Ben aslında güçlü bir kadın değildim, zorunda kaldığım için güçlü oldum" dedi.Kardelen Kasaroğlu: 12 yaşımda 14 saat çalıştım
20 NUMARALI KUTUYA 5 MİLYON TL NİYETİYLE OTURDU
Kardelen, iki gündür kura çekerken aynı dileği tuttuğunu söyledi. Eğer kendisi yarışacaksa 5 milyon TL'nin bulunduğu kutuyu çekmek, başka bir yarışmacı yarışacaksa da ona mavi kutu açarak sevinç yaşatmak istediğini anlattı.
20 numaralı kutuyu da aynı niyetle seçen genç yarışmacı, o gece 5 milyon TL için yarışacağını dile getirdi. "Açıkçası bir şey hissetmiyorum" dese de gönlündeki rakamı baştan ortaya koydu.
ÇOCUKLUĞU AĞIR BİR DÜZENE DÖNÜŞTÜ
Kardelen, anne ve babasının ayrılmasının ardından bir süre babası ve babaannesiyle yaşadığını anlattı. Babasının Parkinson hastalığı ve sonrasında kurulan yeni düzen, çocukluğunu derinden etkiledi.
Kardelen 11 yaşındayken babası yeniden evlendiğinde, üvey annesinden de anne sevgisi göreceğini düşündüğünü söyledi. Ancak üvey annesinin çocuğu olduktan sonra tavrının tamamen değiştiğini anlatan genç kadın, yiyeceklerin buzdolabından alınıp yatak odasına kilitlendiğini ve babası eve dönene kadar aç kaldığını ifade etti.
14 SAAT ÇALIŞTI, KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURDU
Kardelen, 12 yaşında günde 14 saat çalıştığını söyledi. Eve geldiğinde birkaç dakika dinlenmesinin ardından ayağa kalkmakta zorlandığını ve ayaklarındaki ağrı nedeniyle hıçkıra hıçkıra ağladığını anlattı.
Yıllar sonra yaşadıklarını değerlendiren genç kadın, geçmişinin kendisini nasıl şekillendirdiğini şu sözlerle ifade etti:
İyi ki şu an kendi ayaklarının üstüne basan, ne iş olsa yapan böyle güçlü sağlam bir Kardelen oldum.
KARDELEN HAYATINI DENİZE ATILMAKLA ANLATTI
Kardelen, çocuk yaşta tek başına mücadele etmek zorunda kalmasını bir benzetmeyle anlattı. Yaşadığı süreci, yüzme bilmeden denizin ortasına atılan bir çocuğun hayatta kalma çabasına benzeten genç yarışmacı şöyle konuştu:
Ben 5 yaşındayken yüzmeyi bilmiyorken beni denizin ortasına attılar. Çırpına çırpına o yüzmeyi öğrenmek zorunda kaldım ve ben yüzmeyi öğrendim.
Kardelen, bugün yaşadığı zorlukların içinde boğulmadığını ve verdiği emeklerin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
ÇALIŞTI, ÖĞRENDİ, 19 ÜLKE GEZDİ
Kardelen'in mücadelesi çocukluk yıllarıyla sınırlı kalmadı. Küçük yaşta masa topladı, kasada çalıştı; üniversite döneminde garsonluk yaptı, mutfakta görev aldı ve klinik hemşireliği yaptı.
Bir yıllık evliliğinin mutlu ilerlediğini anlatan genç kadın, eşiyle birlikte çiftlik hayatı yaşadığını söyledi. Bahçeleri, ağaçları ve evlatları gibi gördükleri keçileriyle yeni bir düzen kuran çiftin hayatı da ekrana yansıdı.
500 BİN TL'YLE GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİĞİ HAYAL
Kardelen, yarışmaya yalnızca para kazanmak için gelmediğini de vurguladı. Kendi yaşıtları ve kendisinden küçük kız kardeşleri gibi gördüğü genç kadınlara hayatıyla bir ders bırakmak, "gerçek Kardelen"i anlatmak istediğini belirtti.
Büyük ödüle ulaşırsa düğün masrafları için satmak zorunda kaldığı arabasının yerine yeni ve daha güzel bir araba almak isteyen genç yarışmacı, kutular açıldıkça hayaline biraz daha yaklaştı.
190 BİN TL'LİK TEKLİFE "YOKUM" DEDİ
Yarışmanın son bölümünde para ağacında yalnızca 25 bin TL ve 500 bin TL kaldı. Bir önceki turda 825 bin TL teklif alan Kardelen'e banka, yedinci turda 190 bin TL önerdi.
Ardından kararını şu sözlerle açıkladı:
Buradan hiçbir rakamı küçümsemiyorum ama ha 190 bin TL ha 25 bin TL. Yokum.
Kardelen, bankanın teklifini reddedip 20 numaralı kutusuna kadar gitmeyi seçti.
GERİ SAYIM BİTTİ, KUTUDAN 500 BİN TL ÇIKTI
Stüdyoda geri sayım başladığında gözler 20 numaralı kutuya çevrildi. Kutunun açılmasıyla birlikte Kardelen'in beklediği sonuç ortaya çıktı: 500 bin TL.
Büyük sevinç yaşayan genç yarışmacı, teklifi kabul etseydi kutusundan 500 bin TL çıkması halinde "perişan olacağını" söyledi. 190 bin TL'yi reddederek risk alan Kardelen, 500 bin TL'yi kazanmanın mutluluğunu yaşadı.
Böylece Kardelen Kasaroğlu, 190 bin TL'lik teklifi reddedip 20 numaralı kutusundan 500 bin TL kazanmış oldu.
DÜN NELER OLDU?
Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasının dünkü bölümünde, Mersinli üretici ve sosyal medya fenomeni 57 yaşındaki Naciye Şahin yarışmıştı.
18 numaralı kutusuyla masaya oturan Naciye Teyze, yarışmaya yüksek enerjisiyle başlamıştı. İlk turda sunulan 40 bin TL'lik teklifi reddeden yarışmacı, şansına güvenerek devam etmişti.
MİLYONLUK TEKLİF KARŞISINDA KARAR ANI
İlerleyen turlarda tabloda 5 milyon TL, 3 milyon TL ve 750 bin TL gibi yüksek ödüller dururken banka, Naciye Teyze'nin 18 numaralı kutusu için 1 milyon 400 bin TL teklif etmişti. Yarışmacı arkadaşlarının fikirlerini dinleyen Naciye Teyze, "Bu para da benim işimi görür" diyerek teklifi kabul etmişti.Var Mısın Yok Musun'da Naciye Teyze'den bakım sırrı ve kutu kararı
KUTUSUNDAN 25 BİN TL ÇIKMIŞTI
Büyük heyecanla açılan 18 numaralı kutudan 25 bin TL çıkmıştı. Böylece Naciye Teyze, 25 bin TL'lik kutusunu 1 milyon 400 bin TL'ye satarak gecenin en kazançlı anlaşmasına imza atmış ve ayrıca hediye çekinin de sahibi olmuştu.