Bu keskin tavrının nedenini de saklamadı. Anne ve babasının hayatta olduğunu ancak bugüne kadar hep tek başına kaldığını anlatan Kardelen, "Ben aslında güçlü bir kadın değildim, zorunda kaldığım için güçlü oldum" dedi. Kardelen Kasaroğlu: 12 yaşımda 14 saat çalıştım 20 NUMARALI KUTUYA 5 MİLYON TL NİYETİYLE OTURDU Kardelen, iki gündür kura çekerken aynı dileği tuttuğunu söyledi. Eğer kendisi yarışacaksa 5 milyon TL'nin bulunduğu kutuyu çekmek, başka bir yarışmacı yarışacaksa da ona mavi kutu açarak sevinç yaşatmak istediğini anlattı.

20 numaralı kutuyu da aynı niyetle seçen genç yarışmacı, o gece 5 milyon TL için yarışacağını dile getirdi. "Açıkçası bir şey hissetmiyorum" dese de gönlündeki rakamı baştan ortaya koydu.

ÇOCUKLUĞU AĞIR BİR DÜZENE DÖNÜŞTÜ Kardelen, anne ve babasının ayrılmasının ardından bir süre babası ve babaannesiyle yaşadığını anlattı. Babasının Parkinson hastalığı ve sonrasında kurulan yeni düzen, çocukluğunu derinden etkiledi.

Kardelen 11 yaşındayken babası yeniden evlendiğinde, üvey annesinden de anne sevgisi göreceğini düşündüğünü söyledi. Ancak üvey annesinin çocuğu olduktan sonra tavrının tamamen değiştiğini anlatan genç kadın, yiyeceklerin buzdolabından alınıp yatak odasına kilitlendiğini ve babası eve dönene kadar aç kaldığını ifade etti.