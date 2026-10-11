Marmara Denizi'nde dün 3,5 bugün 2,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan da hissedildi
Marmara Denizi'nde Yalova merkezli 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde de hissedilen 7.16 kilometre derinliğindeki sarsıntı sonrası vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt ararken AFAD'dan resmi açıklama geldi.
Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Yalova olan sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Evlerinde ve iş yerlerinde depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken, internet motorlarında "Son dakika deprem mi oldu, nerede sallandı?" araştırmaları hız kazandı.
AFAD SON DEPREMLER VERİLERİ: MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Marmara Denizi'nde kaydedilen depremin teknik detayları şöyle:
- Büyüklük: 2.9 (ML)
- Merkez Üssü: Marmara Denizi - [05.93 km] Merkez (Yalova)
- Tarih ve Saat: 11-10-2026 / 18:14:39 (TS)
- Derinlik: 7.16 km
HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?
Yalova merkezli ve yerin 7.16 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Yalova'nın yanı sıra İstanbul ve çevresindeki illerde de hissedildi.
DÜN MERKEZ ÜSSÜ MARMARA DENİZİ'YDİ
Dün (10 Ekim 2026) Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yalova merkezli sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedilmişti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
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