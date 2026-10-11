Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Yalova olan sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Evlerinde ve iş yerlerinde depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken, internet motorlarında "Son dakika deprem mi oldu, nerede sallandı?" araştırmaları hız kazandı.