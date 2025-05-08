Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Günü gelince açıklayacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Victor Osimhen'in bonservisi alınacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Özbek, "Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Şu anda bir yarış halindeyiz. Şu anda futboldaki yarış bitmedi. Transfer de haziran ayının başında başlar. Hiç kimse kimi satacağız kimi alacağız düşüncesinde olmasın" dedi. Özbek, "Önümüzde 5 maç var. Biz bu 5 maçı almayı hedefliyoruz. Şu anda transfer gündemimizde değil. Günü geldiğinde düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN