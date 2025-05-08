Ferran Jutgla İspanyol devi Barcelona’da da forma giydi!

Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-Beyazlılar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf'ın Club Brugge forması giyen 26 yaşındaki santrfor Ferran Jutgla'nın menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.



Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Jutgla, bu sezon 52 maçta forma giyerken 13 gol ve 6 asist üretti. Yıldız futbolcu, santrafor bölgesi dışında kanatlarda da görev yapabiliyor.

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