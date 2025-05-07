Sıradışı bir yeteneğe sahip!

Real Madrid'in efsanevi isimlerinden Fernando Morientes, milli futbolcu Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı ve yıldız oyuncunun önümüzdeki sezon daha da fazla süre alacağına inandığını belirtti. Morientes, Arda Güler'in sıra dışı bir yeteneğe sahip olduğunu vurgulayarak, "Arda Güler, sıra dışı bir yeteneğe sahip. Bu tip oyuncular önünde sonunda ilk 11'de kendilerine bir yer edinir.



Önümüzdeki sezon Arda Güler için bir fırsat penceresi aralandı. Bu fırsat sadece yeni bir hoca görev yapacağı için değil Arda Güler'in kendisine duyduğu güven daha da arttığı için gelecek" ifadelerini kullandı. Bu sezon Real Madrid formasıyla 38 karşılaşmada boy gösteren genç yıldız, 5 gol atarken 9 da gol pası verdi. Toplamda 14 gole katkıda bulundu. Arda, Celta Vigo maçında attığı gol ve yaptığı asistle dikkatleri çekmişti.

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