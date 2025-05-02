Fener-Beşiktaş derbilerinde goller yabancılardan

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş pazar günü Kadıköy'de karşılaşacak... İki takım arasında son 20 sezonda oynanan 41 maçta yabancı futbolcuların skora katkısı dikkat çekiyor.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe 18 galibiyet alırken Beşiktaş 9 müsabakada gülen taraf oldu. Sarı-Lacivertliler 62 kez fileleri havalandırırken Siyah-Beyazlılar da 53 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 115 golün 80'i yabancı oyunculardan, 35'i ise Türk oyunculardan geldi. Kanarya'da 45, Kartal'da ise 35 gol yabancı oyunculardan geldi...



KANATLAR ONLARA EMANET

Beşiktaş derbisinde Mourinho kanat bölgesinde Oğuz Aydın ve Osayi-Samuel'e şans verecek...

Maça 3'lü savunma ile çıkacak Fener'de bu bölgede Yusuf; Çağlar, Skriniar olacak. Orta alanda Fred; Szymanski ve İrfan Can Kahveci'nin görev yapması bekleniyor. İleri uçta Talisca- Dzeko ikilisinin olması muhtemel. Kaleyi ise İrfan Can Eğribayat'ın koruyacağı gelen bilgiler arasında.