Beto bombası!

Sezon sonunda beklentilerin altında kalan İtalyan forveti Ciro Immobile ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş'ın santrfor için rotasını İngiltere'ye çevirdiği öğrenildi. Yönetimin, Norveçli teknik adam Solskjaer'in uzun boylu, sırtı dönük oynayabilen forvet talebi sonrası Everton forması giyen Beto'yu gündemine aldığı öğrenildi. Siyah-Siyah- Beyazlı kurmayların ilerleyen günlerde oyuncunun menajeriyle görüşmelerde bulunacağı da gelen haberler arasında.



11 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Ada ekibiyle 31 maça çıkan 1.94'lük golcü 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki Portekiz asıllı Gineli golcü milli takım formasını da 4 kez giyip 1 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcunun 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Beto'nun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Öte yandan Southampton forması giyen Paul Onuachu da bu bölge için düşünülen adaylar arasında.



KALESİNİ KAPATAMIYOR

Son dönemde savunmada yaşadığı sıkıntılarla dikkat çeken Siyah-Beyazlılar, son oynadığı 9 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş, son olarak 1 Mart'ta oynadığı ve 2-0 kazandığı Kayserispor maçında kalesini gole kapatmıştı.



DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın gündemindeki Beto, hava hakimiyetiyle dikkatleri çekiyor. Ayrıca yıldız oyuncuya güncel verilere göre 20 milyon Euro değer biçiliyor.

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