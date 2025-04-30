Aslan devlerle yarışıyor

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan, bu sezon da ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, duran top istatistiğinde Avrupa'nın devleriyle yarışıyor. Okan Buruk'un öğrencileri özellikle son maçlarda duran toplarda rakiplerinin adeta kabusu oldu. Sarı- Kırmızılılar, Avrupa'nın en değerli 10 liginde bu sezon duran toptan en fazla gol atan ikinci ekip konumunda.



Comparisonator'un verilerine göre Galatasaray bu sezon, penaltılar dahil duran toptan 31 gol attı ve 2. sırada kendisine yer buldu. İlk sırada ise 33 golle İspanyol devi Barcelona bulunuyor. Ajax, 28 golle 3., Fenerbahçe ve Twente ise duran toptan bulduğu 27 golle 4. sırada. Real Madrid ve Sporting Lizbon 26 duran top golüyle listenin 5. sırasında yer aldı.

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