Alperen Şengün’den müthiş performans

NBA play-off'ları ilk tur 4. maçında milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Golden State Warriors'a 109-106 yenildi. Seride 3-1 üstünlük yakalayan Warriors'ta Jimmy Butler 27 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, Brandin Podziemski 26 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Stephen Curry 17 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle mücadele etti. Rockets'ta 42 dakika süre aldığı maçın en skoreri olan Alperen Şengün, double-double yaptığı mücadeleyi 31 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 2 top çalmayla tamamlasa da yenilgiyi önleyemedi.

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