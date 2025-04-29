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Trabzonspor U19 Takımı finalde kaybetmesine rağmen Türkiye'nin kalbini kazandı!

UEFA Gençlik Ligi’nde 2. olan Fırtına’nın gençleri tarih yazdı. Bakan Osman Aşkın Bak Bordo-Mavili gençler için, “Onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025
Trabzonspor U19 Takımı finalde kaybetmesine rağmen Türkiye’nin kalbini kazandı!

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Trabzonspor U19 takımı gönüllerde taht kurdu. Barcelona önünde aldıkları 4-1'lik yenilgiyle şampiyonayı 2. sırada tamamlayan Bordo-Mavililer bu yenilgiye rağmen hepimizin kalbini fethetti.

Birbirinden güçlü rakipleri tek tek eleyerek Nyon'daki finale çıkan Fırtına'nın gençleri belki finalde kaybetti ama gösterdikleri performansla Türk Futbolu'nda bir ilki gerçekleştirdi. Bugüne kadar hiçbir Türk takımının gösteremediği başarıya ulaşan Trabzonspor U19 Takımı herkesin göğsünü kabartarak çok önemli bir zafere imza attı.

KÜÇÜMSENMEYECEK BAŞARI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak maçtan sonra futbolcularımızı tebrik ederek, "Finale kadar Avrupa'nın sayılı takımlarını eleyerek göğsümüzü kabartan evlatlarımız Avrupa ikinciliği ünvanını alarak küçümsenmeyecek bir başarı elde etti. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

3 BÜYÜKLER'DEN KUTLAMA
Başta Fenerbahçe olmak üzere Galatasaray ve Beşiktaş yaptığı paylaşımlarla Trabzonspor U19 Takımı'nı kutladı. Bu arada Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim de yaptığı paylaşımda, "Bazen kazanırken bazen de kaybederken öğrenirsiniz" diye konuştu.

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