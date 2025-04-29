Galatasaray yakaladığı müthiş formla koşar adım şampiyonluğa gidiyor!

Eyüp deplasmanında 5-1 kazanan Galatasaray adım adım şampiyonluğa yaklaşıyor. Sarı-Kırmızılılar özellikle son 1 ayda yakaladığı müthiş çıkışla rakiplerini adeta yerle bir ediyor. 29 Mart'ta oynanan ve 2-1 sona eren Beşiktaş derbisinde ligdeki ilk yenilgisini alan ve ağır bir eleştiri bombardımanı altında kalan Cimbom ardından küllerinden doğmayı başardı.

Dönüm noktası Kadıköy Okan Buruk'un Ziraat Türkiye Kupası'da 2-1 kazanılan Fenerbahçe derbisiyle beraber orta alana Lemina'yı monte etmesi takımın çehresini baştan aşağıya değiştirdi.

Ardından Samsun deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Galatasaray, kupadaki 5-1'lik Konyaspor zaferi sonrası aynı tarifeyi de ligde Eyüpspor'a uygulamayı başardı. Son 5 maçta tam 14 gol atan Sarı- Kırmızılılar'da birçok futbolcuların bireysel performansı tavan yaptı. Her maç özgüveni daha da artan Cimbom işin savunma kısmında da fabrika ayarlarını yakaladı.

SAVUNMA KENDİNE GELDİ

2022-23 sezonunda maç başına 0.68, 2023-24 sezonunda ise 0.75 gol yiyen Okan Buruk'un ekibi son 5 maçta kalesinde sadece 3 gol gördü ve 0.60'lık ortalama yakaladı. Galatasaray böylece son 1 ayda tek kelimeyle rakipsiz bir takıma dönüştü.

39 GOLE KATKI YAPTI

Nijeryalı golcü performansıyla Aslan'ı sırtlıyor. Bu sezon 31 maça çıkan Osimhen, 31 gol, 8 asistle 39 gole katkı sağladı.

49 MAÇTA 115 GOL

Sarı-Kırmızılı takım skorer performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Okan Buruk'un öğrencileri söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri tam 115 kez havalandırmayı başardı.

CİMBOM NON STOP!

Ligde Eyüp engelini 5-1'lik galibiyetle aşan Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Eyüpspor önünde forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular idmanı çift kale maçla tamamladı. Cimbom hazırlıklarına yarın devam edecek.

FRANKOWSKI HÜSRANI

Sacha Boey'in gidişi sonrası adeta kronikleşen sağ bek sorununu çözmek için devre arasında Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray yine umduğunu bulamadı. Büyük umutlarla Lens'ten transfer edilen Polonyalı yıldızın kötü performansı hayal kırıklığı yaşattı.