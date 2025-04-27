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Xhaka ile yeniden: Galatasaray İsviçreli yıldızın menajeri ile bir kez daha masaya oturuyor!

Sarı-Kırmızılılar, Leverkusen’in başarılı orta sahası ile önümüzdeki hafta bir kez daha görüşecek. Aslan sezon sona ermeden transferi bitirmeyi planlıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025
Xhaka ile yeniden: Galatasaray İsviçreli yıldızın menajeri ile bir kez daha masaya oturuyor!

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Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, bir süredir Alman Ligi ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen 32 yaşındaki İsviçreli orta saha Granit Xhaka için girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray, transferini çok istediği yıldız oyuncu ile ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir hamle daha yapacak. Sarı-Kırmızılı kurmayların önümüzdeki hafta Granit Xhaka'nın menajeri ile bir araya geleceği ve pazarlıklarını sürdüreceği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk da tecrübeli oyuncunun transferini çok istiyor.

68.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
Galatasaray Yönetimi bu transferi sezon sona ermeden sonlandırmak istiyor. 6 ve 8 numara oynayabilen Xhaka'nın Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Aslan'ın Xhaka ile görüşmelerini tamamladıktan sonra Leverkusen ile de temasa geçecek. Yıldız futbolcu için şimdiye kadar 68.5 milyon Euro bonservis ödendi. Bu sezon 46 maçta görev yapan İsviçreli orta saha 2 gol atarken 7 de asist yaptı. İsviçre Milli Takımı'nda 135 kez forma giyen Xhaka, 14 kez fileleri sarsmayı başardı.

İTALYANLAR DA PUSUDA
İsviçreli yıldız Xhaka'yı Galatasaray dışında İtalyan kulüpleri de transfer etmek istiyor. Tecrübeli oyuncu henüz net olarak kararını açıklamadı.
3 yıldız sınırda
Aslan'da Eyüpspor maçı öncesinde Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara sarı kart sınırında bulunuyor. 3 futbolcu, bugün sarı kart görmeleri durumunda 34. haftada Sivasspor maçında cezalı olacak.

ASLAN EYÜP SINAVINDA
Lider Galatasaray, bugün saat 19.00'da Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Cimbom, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 15 maça çıktı. Sarı- Kırmızılılar 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle aldığı 38 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Aslan ligde dış sahada son olarak Samsunspor ile mücadele etti ve rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

OSİMHEN'İN GÖZÜ REKORDA
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in kariyerinin en golcü sezonunu tekrarlamasına 1 gol kaldı. Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi maçta 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Osimhen bu sezon 30 kez gol sevinci yaşadı. Nijeryalı golcü, 1 gol daha atması durumunda en golcü sezonunu yineleyecek.

TEZE İDDİASI
Cimbom'un Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'da forma giyen Hollandalı sağ bek Jordan Teze ile ilgilendiği iddia edildi. Monaco'ya geçen sezon transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Bu sezon 21 maçta forma giyen yıldız oyuncu 2 gol attı.

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