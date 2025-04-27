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Gaziantep’te geriye düşen Fenerbahçe 4 dakikada hayata geri döndü!

Kötü bir ilk yarı oynayan F.Bahçe, 13’te Maxim’in golüyle yıkıldı. 68’de Talisca (pen.), 69’da Dzeko ve 72’de Fred’in golleriyle zirve yarışında hata yapmadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025
Gaziantep’te geriye düşen Fenerbahçe 4 dakikada hayata geri döndü!

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Fenerbahçe geriye düştüğü maçta Gaziantep'i 3-1 yendi. 5. dakikada Lungoyi'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş direkten dışarı çıktı. 13'te Maxim'in yaptığı vuruşta Skriniar'a da çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 43'te Talisca, topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Direnç Tonusluoğlu, Talisca'nın gol öncesinde topa elle müdahale ettiğini tespit ederek golü geçersiz saydı.

56'da En Nesyri'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 68'de En Nesyri ceza sahası içinde Viana'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem VAR'dan gelen uyarıyla kenara geldi ve sonrasında penaltı kararı verdi. Penaltıyı Talisca gole çevirdi: 1-1. 1 dakika sonra Dzeko takımını öne geçiren golü attı: 1-2. 72'de Oğuz Aydın'ın pasında Fred'in vuruşu savunmadan döndü. Brezilyalı oyuncunun ikinci vuruşu filelerle buluştu: 1-3. Fenerbahçe, Gaziantep engelini aşarak maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye indirdi

TALISCA'DAN 5'i 1 YERDE!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Gaziantep'i de boş geçmeyerek Süper Lig'de üst üste 5. golünü attı. 2000-2001'den bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste 5 Süper Lig maçında gol atan oyuncular arasında Talisca, Edin Dzeko, Enner Valencia, Moussa Sow, Alex de Souza ve Pierrevan Hooijdonk yer alıyor. Öte yandan Sarı-Lacivertliler'in Boşnak yıldızı Edin Dzeko, Süper Lig'de 9 maç sonra gol atmayı başardı.

FENER GOLE DOYMUYOR
Oynadığı son 5 Süper Lig maçında da 3+ gol atan Fenerbahçe (17 gol), Nisan- Mayıs 2006'dan (Christoph Daum) bu yana ilk kez üst üste 5 maçta fileleri 3+ kez havalandırdı.

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