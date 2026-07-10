Netanyahu'nun oğlu Yair ismini değiştirdi kimliğini gizledi

Yair Netanyahu YENİ İSMİ İSRAİL'İN UGANDA SALDIRISI'NDAN GELİYOR Yeni seçilen isimlerin Netanyahu ailesinin geçmişiyle doğrudan bağı bulunuyor: Yonatan: Yair Netanyahu'nun amcası olan ve İsrail'in 1976 yılında Uganda'ya düzenlediği "Entebbe Operasyonu" adı altındaki saldırılarda hayatını kaybeden İsrail askeri komandosu Yonatan (Yoni) Netanyahu'yu simgeliyor. Hun: Yair'in annesi Sara Netanyahu'nun babası olan Shmuel Ben-Artzi'nin İbraniceye geçmeden önceki orijinal Polonya kökenli soyadı (Samuel Hun). Yair Netanyahu, geçmişte sosyal medya hesaplarında da gizli kimlik olarak "Yair Hun" veya "Yair Hoon" isimlerini kullanmıştı. NETANYAHU AİLESİ SÜREKLİ İSİM DEĞİŞTİRİYOR Haaretz isim değişikliği hamlesinin Netanyahu ailesi için bir ilk olmadığına dikkat çekti. Aile üyelerinin daha önce de sık sık takma isimlere veya yasal ad değişikliklerine başvurduğu biliniyor.

Yair, Binyamin ve Sara Netanyahu KARDEŞİ İSİM DEĞİŞTİRİP LONDRA'DA EV ALDI Kardeşi Avner Netanyahu: Yair'in kardeşi Avner, İngiltere'de eğitim gördüğü ve Londra'da lüks bir daire satın aldığı dönemde güvenlik ve gizlilik gerekçesiyle adını yasal olarak babaannesinin evlilik öncesi soyadı olan "Avi Segal" olarak değiştirmişti. Yeni adıyla İngiltere'nin Oxford şehrinde 502 bin sterline bir daire satın almıştı. Segal, Binyamin'in annesi ve Yair ile Avner'in büyükannesi olan Tzila'nın, Benzion Netanyahu ile evlenmeden önceki soyadıydı.

Yair ve Avner Netanyahu KİMLİĞİNİ GİZLEMEK İÇİN YAPMIŞ Oxford'daki dairenin Avi Segal adıyla satın alınmasının ortaya çıkmasının ardından Avner, isim değişikliğinin İngiltere'de eğitim için ikamet etme kararı sonrasında güvenlik nedenleriyle yapıldığını ve anonim kalmak ve dikkat çekmemek için yapıldığını iddia etti. Binyamin Netanyahu: Başbakan Netanyahu da 1970'li yıllarda ABD'de MIT'de okuduğu ve çalıştığı dönemde Amerikalıların telaffuzunu kolaylaştırmak amacıyla olduğunu iddia ederek kendisini "Ben Nitai" olarak tanıtmıştı.