Netanyahu'nun oğlu Yair ismini değiştirdi kimliğini gizledi
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun adını yasal olarak "Yonatan Hun" şeklinde değiştirdiği ortaya çıktı. Yair'in yeni kimliği sızan vergi belgeleriyle deşifre oldu. İsrail basını ise isim değişikliği ve kimlik gizliemenin Netanyahu ailesinde adeta bir gelenek olduğunu yazdı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun en büyük oğlu Yair Netanyahu'nun, resmi olarak adını ve soyadını değiştirdiği ortaya çıktı.
NETANYAHU'NUN OĞLU İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ
Haaretz gazetesinin İsrail Vergi Dairesi belgelerine dayandırdığı habere göre, 34 yaşındaki Yair Netanyahu yasal olarak "Yonatan Hun" ismini aldı.
BİR DE KURGUSAL ADRES
Sızan vergi belgelerinde, Yair Netanyahu'nun kimlik numarasının aynı kaldığı ancak adının "Yonatan Hun" olarak güncellendiği, adres kısmına ise kurgusal bir ifade olan "Balfour 0" yazıldığı görüldü. İsrail yasalarına göre yapılan resmi isim değişiklikleri 7 yıl boyunca geri alınamıyor.
YENİ İSMİ İSRAİL'İN UGANDA SALDIRISI'NDAN GELİYOR
Yeni seçilen isimlerin Netanyahu ailesinin geçmişiyle doğrudan bağı bulunuyor:
Yonatan: Yair Netanyahu'nun amcası olan ve İsrail'in 1976 yılında Uganda'ya düzenlediği "Entebbe Operasyonu" adı altındaki saldırılarda hayatını kaybeden İsrail askeri komandosu Yonatan (Yoni) Netanyahu'yu simgeliyor.
Hun: Yair'in annesi Sara Netanyahu'nun babası olan Shmuel Ben-Artzi'nin İbraniceye geçmeden önceki orijinal Polonya kökenli soyadı (Samuel Hun). Yair Netanyahu, geçmişte sosyal medya hesaplarında da gizli kimlik olarak "Yair Hun" veya "Yair Hoon" isimlerini kullanmıştı.
NETANYAHU AİLESİ SÜREKLİ İSİM DEĞİŞTİRİYOR
Haaretz isim değişikliği hamlesinin Netanyahu ailesi için bir ilk olmadığına dikkat çekti. Aile üyelerinin daha önce de sık sık takma isimlere veya yasal ad değişikliklerine başvurduğu biliniyor.
KARDEŞİ İSİM DEĞİŞTİRİP LONDRA'DA EV ALDI
Kardeşi Avner Netanyahu: Yair'in kardeşi Avner, İngiltere'de eğitim gördüğü ve Londra'da lüks bir daire satın aldığı dönemde güvenlik ve gizlilik gerekçesiyle adını yasal olarak babaannesinin evlilik öncesi soyadı olan "Avi Segal" olarak değiştirmişti. Yeni adıyla İngiltere'nin Oxford şehrinde 502 bin sterline bir daire satın almıştı. Segal, Binyamin'in annesi ve Yair ile Avner'in büyükannesi olan Tzila'nın, Benzion Netanyahu ile evlenmeden önceki soyadıydı.
KİMLİĞİNİ GİZLEMEK İÇİN YAPMIŞ
Oxford'daki dairenin Avi Segal adıyla satın alınmasının ortaya çıkmasının ardından Avner, isim değişikliğinin İngiltere'de eğitim için ikamet etme kararı sonrasında güvenlik nedenleriyle yapıldığını ve anonim kalmak ve dikkat çekmemek için yapıldığını iddia etti.
Binyamin Netanyahu: Başbakan Netanyahu da 1970'li yıllarda ABD'de MIT'de okuduğu ve çalıştığı dönemde Amerikalıların telaffuzunu kolaylaştırmak amacıyla olduğunu iddia ederek kendisini "Ben Nitai" olarak tanıtmıştı.
Büyükbaba Benzion: Benzion da Polonya'dan göç ettikten sonra orijinal soyadı olan "Mileikowsky"yi bırakarak "Netanyahu" soyadını almıştı.
Son yıllarda Florida'da yaşayan ve özellikle sosyal medyadaki kışkırtıcı paylaşımları gündem olan Yair Netanyahu'nun, ismini resmi olarak neden değiştirdiğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Ancak uluslararası basında, bu hamlenin Netanyahu soyadının getirdiği siyasi, hukuki ve ticari baskılardan sıyrılmak amacıyla yapılmış olabileceğini belirtti.