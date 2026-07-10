Yeditepe'den sonra şimdi de Eskişehir: Mezuniyet yürüyüşünde ayete engel!
Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği mezuniyet töreninde, bir grup öğrenci tarafından açılan ve üzerinde Kur'an-ı Kerim'deki Maide Suresi 8. ayetinin yer aldığı pankart, kampüs güvenliği tarafından zorla alındı. Diğer öğrencilerin taşıdığı farklı içerikteki pankartlara hiçbir müdahale yapılmazken, adalet ve dürüstlük temalı dini içerikli mesaja "pankart açmanın yasak olduğu" gerekçesiyle uygulanan bu engel, mezunlar ve veliler tarafından çifte standart olarak nitelendirilerek sert tepkiyle karşılandı ve sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü.
Üniversitelerdeki mezuniyet törenlerinde inançlı öğrencileri ve manevi değerleri hedef alan kirli provokasyonlar zincirine bir yenisi daha eklendi. Önce Yeditepe Üniversitesi'nde başlayan ayet hazımsızlığı, bu kez Eskişehir'de düzenlenen mezuniyet töreninde hortlatıldı.
Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Stadyumu'nda gerçekleştirdiği 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'nde akıl tutulması yaşandı.
28 ŞUBAT PESPAYELİĞİ YİNE HORTLADI!
Öğrencilerin mezuniyet yürüyüşü sırasında Kur'an-ı Kerim'den Maide Suresi'nin 8'inci ayeti olan "Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun" yazılı pankartı açması, yine birilerini rahatsız etti.
Diğer tüm ideolojik ve siyasi içerikli pankartların taşınmasına serbestçe izin verilirken, adalet ayetini yakından takip eden güvenlik görevlileri "pankart açmanın yasak olduğu" bahanesine sığındı.
Güvenlik, ayet yazılı pankartı aşağılıkça müdahale ederek zorla öğrencilerin elinden aldı. Uğradıkları çifte standart karşısında şoke olan ve olayı protesto eden öğrenciler, törende başka pankartlara hiçbir şekilde müdahale edilmediğini belirterek yaşanan kirli zihniyete ve uygulanan bu açık sansüre sert tepki gösterdi.Ayet-i Kerime pankartına bir engel de Eskişehir'de
SOSYAL MEDYADA ÖFKE PATLAMASI: "EN KAFİR BİZİZ YARIŞI BAŞLATTILAR!"
Dün Yeditepe, bugün Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde yaşanan bu adeta sistematik İslam düşmanlığı, olaya ait görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle adeta infiale yol açtı.
Tepkisini dile getiren vatandaşlar, son dönemde art arda sahnelenen bu İslam karşıtı provokasyonları işaret ederek, "En kafir biziz yarışı başlattılar galiba" sözleriyle yaşanan fecaati gözler önüne serdi. İnançlı öğrencilerin adalet ayeti açmasını sabote etmek için birbiriyle yarışan, mukaddesata duydukları sinsi kini nefretle kusan bu odaklar, sergiledikleri bu fütursuz hazımsızlıkla tepkileri topladı.
Bir kullanıcı son dönemde üst üste yaşanan olaylardan sonra "Bu tür din düşmanı yaklaşımlarda bulunan üniversitelerin rektörleri, dekanları ve bütün sorumluları derhal pasivize edilmeli. Bu nedir kardeşim, kendi topraklarımızda parya muamelesi görüyoruz" ifadelerinde bulunarak tepkisini dile getirdi.
Tepkilerin odağına bu tür skandallara kol kanat geren CHP yönetimi oturdu. Sosyal medyadaki provokasyona isyan eden vatandaşlar, "Onların kalesi rakı içtikleri Mezarlıklardır" diyerek Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarında rakı içtiği sahneyi akıllara getirdi ve zihniyet kodlarını ortaya koydu.
İddialara göre aynı mezuniyet töreninde LGBT bayrakları, pankartları dahil başka pankartlar da açıldı. LGBT paçavralarına özgürlük adı altında selam duran bu 28 Şubat zihniyetine tepki gösteren bir diğer vatandaş ise bu çifte standarta tepki gösterdi.
"LGBT bayrağı olsa kimse müdahale etmezdi!"
HADDİNİZİ BİLİN!
Bir vatandaş devleti milleti tanımayan bu fütursuz, ayrımcı ve kin güden harekete şu yorumda bulundu:
"Bu haddini bilmez İslam düşmanlarına hadleri derhal bildirilsin. Dünyanın hiçbir yerinde manevi değerlere kimse saldıramaz. Biz kabile devleti değiliz! Yok öyle "ben istediğimi yaparım" havaları!"
HİÇBİR AÇIKLAMA KABUL EDİLEMEZ
Yeditepe'deki skandalın ardından Eskişehir'de patlak veren bu rezalet sonrası aziz milletimiz tek bir şey bekliyor: Olayın üstünü örtmeye çalışacak o bildik, ciddiyetsiz "sıvama" açıklamalarından birinin de Anadolu Üniversitesi yönetimi tarafından ne zaman yapılacağı...
KENDİ YURDUNDA MÜSLÜMAN'A NEFES ALDIRMAK İSTEMİYORLAR!
Eskişehir'deki skandalın ardından yükselen çığlık, aslında uzun süredir bastırılmaya çalışılan bir gerçeği ve dalga dalga büyüyen toplumsal öfkeyi en yalın haliyle özetliyor.
Sosyal medyada feryat eden vatandaşlar, "Müslüman olmada ne olursan ol!" mantığıyla hareket eden kirli zihniyete adeta isyan etti. Her türlü ideolojik propaganda ve paçavranın serbestçe taşındığı törende, sadece Allah'ın adalet ayetinin zorla indirilmesi üzerine patlayan tepkilerde, "Herkesin bir hakkı var, hepsi istediğini yapıyor; ama Türk ve Müslümanlara her şey yasak. Ellerinden gelse Müslümanlara nefes almayı bile yasak edecekler!" sözleriyle çifte standarta lanet okundu.
Kendi öz yurdunda, kendi topraklarında parya muamelesi görmeyi içine sindiremeyen aziz milletimiz, "Biz hangi savaşı kaybettik de böyle köle olduk?" diyerek inancına ve manevi değerlerine savaş açan bu köhne zihniyete karşı en sert şekilde haddinin bildirilmesini istiyor.