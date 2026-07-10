Yeditepe'den sonra şimdi de Eskişehir: Mezuniyet yürüyüşünde ayete engel!

Üniversitelerdeki mezuniyet törenlerinde inançlı öğrencileri ve manevi değerleri hedef alan kirli provokasyonlar zincirine bir yenisi daha eklendi. Önce Yeditepe Üniversitesi'nde başlayan ayet hazımsızlığı, bu kez Eskişehir'de düzenlenen mezuniyet töreninde hortlatıldı.

Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Stadyumu'nda gerçekleştirdiği 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'nde akıl tutulması yaşandı.

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Öğrencilerin mezuniyet yürüyüşü sırasında Kur'an-ı Kerim'den Maide Suresi'nin 8'inci ayeti olan "Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun" yazılı pankartı açması, yine birilerini rahatsız etti.

Diğer tüm ideolojik ve siyasi içerikli pankartların taşınmasına serbestçe izin verilirken, adalet ayetini yakından takip eden güvenlik görevlileri "pankart açmanın yasak olduğu" bahanesine sığındı.

Güvenlik, ayet yazılı pankartı aşağılıkça müdahale ederek zorla öğrencilerin elinden aldı. Uğradıkları çifte standart karşısında şoke olan ve olayı protesto eden öğrenciler, törende başka pankartlara hiçbir şekilde müdahale edilmediğini belirterek yaşanan kirli zihniyete ve uygulanan bu açık sansüre sert tepki gösterdi.

Ayet-i Kerime pankartına bir engel de Eskişehir'de