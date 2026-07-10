Ayet pankartını açan Mustafa Malo konuştu: En çok o alkışlar canımı yaktı
Yeditepe Üniversitesi mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartı engellenmek istenen Mustafa Malo, yaşananları A Haber’e anlattı. Tepkilere tebessümle karşılık verdiğini belirten Malo, “Başörtülü ablalarımızın alkışları en çok benim canımı yaktı” dedi.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yer aldığı pankartı açan Mustafa Malo, yaşananların ardından ilk kez A Haber'e konuştu. YÖK'ün soruşturma başlattığı olayın perde arkasını anlatan Malo, kendisini en çok üzen anın başörtülü bazı kişilerin protestolara katılması olduğunu söyledi.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin mezuniyet töreninde açılan ayet yazılı pankarta yönelik müdahale kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Mustafa Malo'nun taşıdığı pankartın önüne geçen bazı öğrenciler yazının görünmesini engellemeye çalışırken, salondaki bir öğretim üyesinin protestolara "Yeditepe ruhu budur" sözleriyle destek vermesi tepki çekti.
Yaşananların ardından Yükseköğretim Kurulu olayla ilgili soruşturma başlatırken, pankartı açan hukuk fakültesi mezunu Mustafa Malo A Haber'e açıklamalarda bulundu.
PANKARTI NEDEN AÇTIĞINI ANLATTI
Mustafa Malo, pankartı açma kararının bir hukukçunun taşıması gereken ahlaki sorumluluktan kaynaklandığını söyledi.
Hukukun temelinde doğruluğun yer alması gerektiğini vurgulayan Malo, şu ifadeleri kullandı:
"Bir hukukçu ve bir hukuk mezunu olarak bir hukukçuya düşen en büyük ahlaki sorumluluğun doğruluk olması gerektiğini, ülkemizin ve hatta dünyanın bu doğruluğa, dosdoğruya son derece muhtaç olduğunu hissetmeye başladım. Dünyamızda var olan zulümler, haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında bir hukukçunun dosdoğru olması, bir ödevinden ziyade yapması gereken bir yükümlülüktür."
Malo, söz konusu mesajı aynı zamanda inancının kendisine yüklediği bir sorumluluk olarak gördüğünü dile getirdi.
"KARŞILIĞINI ALLAH'TAN BEKLEYEREK YAPTIM"
Pankartı herhangi bir kişiden takdir veya karşılık beklemeden açtığını belirten Malo, amacının ayetin mesajını görünür kılmak olduğunu söyledi.
"Aslında hiçbir insandan bir beklenti içinde yapmadım bunu. Sadece karşılığını Allah'tan bekleyerek yapmak istediğim bir davranıştı. Allah'ın mesajını, evrensel mesajını yaymak, tebliğ etmek ve insanları bu hayra davet etmek Allah Resulü'nden bugüne gelmiş olan bir davet yükümlülüğüdür. Ben de bir Müslüman olarak bu sorumluluk altında bunu yapmaya karar verdim."
PANKARTA MÜDAHALE EDİLEN ANLARI ANLATTI
Pankartı açmasının ardından bazı kişilerin müdahalesiyle karşılaştığını belirten Malo, pankartı bırakmayarak bulunduğu yerde sabit kaldığını ifade etti.
"Orada ilk müdahale geldiğinde ben şaşkınlıkla birlikte dik durarak pankartı vermedim. Fiziksel güce karşı mukavemet gösterdim, sabit durdum."
Salondaki protestolar karşısında sakinliğini korumaya çalıştığını anlatan Malo, tepkilere tebessüm ederek karşılık verdiğini söyledi.
"Bunun üzerine alkışlar ve protestolarla karşılaşınca oradaki hal ve tavrımın Müslümanları ve İslam'ı temsil ettiğinin bilincinde olarak üzüntümü dışa vurmadım. Aksine tebessümle karşılık verdim."
"BENDEN FEVRİ BİR TEPKİ BEKLEDİLER"
Malo, protestocuların kendisinden daha sert ve duygusal bir karşılık beklediğini düşündüğünü belirtti.
"Tebessüm sanırım onları biraz daha rahatsız etti. Çünkü benden fevri veya duygusal olarak daha kötü bir reaksiyon beklediler. Ama bir Müslümana yakışır bir şekilde orada tebessümle karşılık vermem gerektiğini düşünüyordum. O sebeple öyle davrandım."
"ÖNYARGILARIN KIRILMASINI ÜMİT ETTİM"
Yeditepe Üniversitesinde Müslümanlara ve İslam'a yönelik bir önyargıyla karşılaştığını savunan Malo, pankartın bu yaklaşımın sorgulanmasına vesile olmasını umduğunu söyledi.
"Yeditepe Üniversitesi sol seküler bir sosyolojiye ve bu bağlamda bir yönetime sahip olduğu için, Müslümanlara ve İslam'a karşı benim de maruz kaldığım ve şahit olduğum bu önyargıların belki kırılmasına, kendilerini bir muhasebeye çekmelerine vesile olurum diye ümit etmiştim. Ama ümit ettiğimi bulamadım maalesef."
"EN ÇOK BAŞÖRTÜLÜ ABLALARIMIZIN ALKIŞLARI ÜZDÜ"
Yaşananlar sırasında kendisini en fazla yaralayan görüntünün başörtülü bazı kişilerin protestolara destek vermesi olduğunu söyleyen Malo, o anları şu sözlerle anlattı:
"Gelen tepkilerden ziyade beni en çok üzen bir hususu nakletmek isterim. Salondaki protesto alkışlarının sahiplerinin gözlerinin içine bakarken, başörtülü ablalarımızın alkışları en çok benim canımı yaktı."
Diğer kişilerden gelen tepkileri beklenebilir gördüğünü belirten Malo, başörtülü bazı kişilerin protestolara katılmasının veya sessiz kalmasının kendisini derinden etkilediğini ifade etti.
"Diğerlerinin protestosu beni pek üzmedi. Aslında beklenebilir bir durumdu. Ama başörtülü ablalarımızın o protestolara kimisinin destek vermesi, kimisinin sessiz kalması beni çok derinden üzdü."
Mezuniyet törenindeki görüntülerin kamuoyunda tepki çekmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mustafa Malo ise açıklamasının sonunda kendisine destek verenlere ve pankartta yer alan ayetin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayan medya mensuplarına teşekkür etti.
"Başta A Haber olmak üzere yanımızda olan Müslümanlara, sesimize ses olan, bu ayetin daha görünür kılınmasına katkı sağlayan tüm medya mensuplarına ve Müslüman kardeşlerime teşekkür ediyorum."
Malo, "Müslümanlığımla bir kez daha onur duydum ve bir kez daha 'Elhamdülillah, iyi ki Müslümanım' diye geçirdim içimden" ifadelerini kullandı.