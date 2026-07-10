Ayet pankartını açan Mustafa Malo konuştu: En çok o alkışlar canımı yaktı

"Yeditepe Üniversitesi sol seküler bir sosyolojiye ve bu bağlamda bir yönetime sahip olduğu için, Müslümanlara ve İslam'a karşı benim de maruz kaldığım ve şahit olduğum bu önyargıların belki kırılmasına, kendilerini bir muhasebeye çekmelerine vesile olurum diye ümit etmiştim. Ama ümit ettiğimi bulamadım maalesef."

Yeditepe Üniversitesinde Müslümanlara ve İslam'a yönelik bir önyargıyla karşılaştığını savunan Malo, pankartın bu yaklaşımın sorgulanmasına vesile olmasını umduğunu söyledi.

"EN ÇOK BAŞÖRTÜLÜ ABLALARIMIZIN ALKIŞLARI ÜZDÜ"

Yaşananlar sırasında kendisini en fazla yaralayan görüntünün başörtülü bazı kişilerin protestolara destek vermesi olduğunu söyleyen Malo, o anları şu sözlerle anlattı:

"Gelen tepkilerden ziyade beni en çok üzen bir hususu nakletmek isterim. Salondaki protesto alkışlarının sahiplerinin gözlerinin içine bakarken, başörtülü ablalarımızın alkışları en çok benim canımı yaktı."

Diğer kişilerden gelen tepkileri beklenebilir gördüğünü belirten Malo, başörtülü bazı kişilerin protestolara katılmasının veya sessiz kalmasının kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

"Diğerlerinin protestosu beni pek üzmedi. Aslında beklenebilir bir durumdu. Ama başörtülü ablalarımızın o protestolara kimisinin destek vermesi, kimisinin sessiz kalması beni çok derinden üzdü."

Mezuniyet törenindeki görüntülerin kamuoyunda tepki çekmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa Malo ise açıklamasının sonunda kendisine destek verenlere ve pankartta yer alan ayetin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayan medya mensuplarına teşekkür etti.

"Başta A Haber olmak üzere yanımızda olan Müslümanlara, sesimize ses olan, bu ayetin daha görünür kılınmasına katkı sağlayan tüm medya mensuplarına ve Müslüman kardeşlerime teşekkür ediyorum."

Malo, "Müslümanlığımla bir kez daha onur duydum ve bir kez daha 'Elhamdülillah, iyi ki Müslümanım' diye geçirdim içimden" ifadelerini kullandı.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel