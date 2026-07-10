Hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman taburcu oldu
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa'da katıldığı etkinlik sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği açıklanan Erhürman'ın ilk tetkikleri temiz çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Erhürman bugün sabah saatlerinde taburcu oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün Lefkoşa'daki eski Cumhurbaşkanlığı binasında katıldığı etkinlik sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikâyeti yaşayan Erhürman, ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne sevk edilerek tedbir amacıyla gözlem altına alındı.
TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜNE BAĞLI RAHATSIZLIK
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erhürman'ın etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği belirtildi. Cumhurbaşkanının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
TABURCU OLDU
Koroner bölümünde gözlem altına alınan Erhürman'ın ilk tetkiklerinin temiz çıktığı öğrenildi. Sağlık durumunun ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi amacıyla ileri tetkiklerin sürdüğü kaydedildi.
Edinilen son bilgiye göre, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Erhürman taburcu oldu. Tüm tetkikleri olumlu sonuçlanan Erhürman'ın hekimlerinin tavsiyesi doğrultusunda bir süre istirahat edeceği açıklandı.
YILMAZ'DAN ACİL ŞİFA DİLEĞİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı (KKTC) Tufan Erhürman için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın bu akşam katıldığı program sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendim. Sayın Cumhurbaşkanı'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
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