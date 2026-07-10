Hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman taburcu oldu

Edinilen bilgilere göre göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikâyeti yaşayan Erhürman, ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne sevk edilerek tedbir amacıyla gözlem altına alındı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erhürman'ın etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği belirtildi. Cumhurbaşkanının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TABURCU OLDU

Koroner bölümünde gözlem altına alınan Erhürman'ın ilk tetkiklerinin temiz çıktığı öğrenildi. Sağlık durumunun ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi amacıyla ileri tetkiklerin sürdüğü kaydedildi.

Edinilen son bilgiye göre, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Erhürman taburcu oldu. Tüm tetkikleri olumlu sonuçlanan Erhürman'ın hekimlerinin tavsiyesi doğrultusunda bir süre istirahat edeceği açıklandı.