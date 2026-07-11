CANLI | Orta Doğu'da kırmızı alarm! Trump'tan İran'a uyarı: 1000 füze hazır!
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olan ateşkesin resmen sona erdiğini ilan ederek bölgeyi kelimenin tam anlamıyla barut fıçısına çevirdi. Sosyal medya hesabından doğrudan Tahran'ı hedef alan Trump kendisine yönelik bir suikast ihtimaline karşılık "1000 füze kilitlendi, ateşlenmeye hazır!" diyerek açık açık İran'a gözdağı verdi. Takvim.com.tr son gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olan ateşkesin resmen sona erdiğini ilan ederek bölgeyi kelimenin tam anlamıyla barut fıçısına çevirdi.
Takvim.com.tr son gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
ERAKÇİ'DEN "UYUM" ÇAĞRISI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek, "karşılıklı uyum" çağrısında bulundu.
Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve ABD arasında 14 Haziran'da yapılan mutabakatın Washington yönetimi tarafından ihlal edildiğini belirtti.
Erakçi, "İran, mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanının aksine sözünü tuttu." ifadesini kullandı.
Söz konusu ihlalin, ABD’nin gerçekleştirdiği diğer ihlallerin ve hatalı adımların devamı olduğunu belirten Erakçi, mutabakatın ancak karşılıklı uyumla mümkün olacağını kaydetti.
ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran’da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.
Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.
İRAN SUİKAST DÜZENLERSE YOK EDERİZ
ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin kendisine yönelik suikast düzenlemesi veya böyle bir girişimde bulunması halinde ABD ordusunun İran’ı "tamamen yok etmeye hazır" olduğunu belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevdeki ABD başkanına yönelik olası bir suikast tehdidine değinerek, böyle bir durumda ABD’nin askeri karşılığının çok ağır olacağını ifade etti.
ABD Başkanı, “İran İslam Cumhuriyeti’nin görevdeki ABD Başkanı'na, yani bana, suikast düzenlemesi ya da buna teşebbüs etmesi halinde İran’a doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır 1000 füze bulunuyor. Bunları derhal binlercesi takip edecek.” ifadelerini kullandı.
Trump, ABD ordusuna gerekli talimatların verildiğini belirterek, ordunun bir yıl süreyle, gerekmesi halinde bu sürenin uzatılması kaydıyla, İran’ın tüm bölgelerini "tamamen yok etmeye ve imha etmeye hazır, istekli ve muktedir" olduğunu savundu.
Paylaşımını "Allah'a hamdolsun" ifadesiyle tamamlayan Trump, İran'a yönelik uyarısını yineledi.