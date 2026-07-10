BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAHADIR'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, meclis oturumunda yaşanan süreci şu sözlerle aktardı:

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde, Meclis Başkanvekili Nazife Aktaş Madımak ve Başbağlar'ı andı. Tabii ki Madımak ve Başbağlar bizim için de içimizdeki bir yara. Kendisi 15 Temmuz'u anmadı. Bizim arkadaşlarımız kendilerini uyardı. Kendisi 'O benim bileceğim bir şey. Siz karışamazsınız' dedi. Ve 15 Temmuz için 'Tiyatro' dedi. Bir de CHP'nin Grup Başkanvekili olan bir arkadaşımız var. Aynı zamanda büyükşehir belediyesinde de meclis başkanvekilliği var, yani iki görevi var. O da 'Bahçelievler'de 15 Temmuz şehitleri varmış' dedi. Yani alaycı bir tavırla dedi. Biz 15 Temmuz'u unutturmamak için çalışmalar yaparken, şurada 15 gün kala 10 gün kala bir hanımefendi, bir beyefendi 15 Temmuz ile alay etti. Ben soruyorum; 15 Temmuz şehitlerimizin burada eşleri var çocukları var. Bu insanlar ne yoluna gitti, tiyatro yoluna mı gittiler?