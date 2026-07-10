CHP'lilerin "15 Temmuz" saygısızlığı meclisi karıştırdı: Şehit yakınlarından cevap: Kimse bu bayrak altında vatan hainliği yapamaz
Bahçelievler Belediye Meclisi’nde CHP’li üyelerin 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik kullandığı şuursuz ifadeler, şehit yakınları ve gazileri sokağa döktü. Meclis salonuna taşınan gerginlik arbedeye dönüşürken, şehit aileleri "Bu vatan uğruna evladımızı feda ettik, kimse bu bayrak altında vatan hainliği yapamaz" diyerek tepkilerini dile getirdi.
Bahçelievler Belediye Meclisi oturumunda, CHP'nin meclis üyelerinin 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik şuursuz ifadeleri nedeniyle şehit aileleri ve gaziler sert tepki gösterdi.
Söz konusu ifadelerin ardından meclis salonunda şehit yakınları ile CHP'li meclis üyeleri arasında arbede yaşandı.
15 Temmuz Türkiye'de ordu içerisine sızmış FETÖ mensubu askerlerin, meşru hükümeti ve Başkan Erdoğan'ı devirmek, anayasal düzeni ortadan kaldırmak amacıyla kalkıştığı hain bir darbe girişimidir.
ŞUURSUZ SÖZLER GERGİNLİĞE YOL AÇTI
Bahçelievler Belediye Meclisi'nin pazartesi günü gerçekleştirilen oturumunda, CHP'li Meclis Başkanvekili Nazife Aktaş'ın 15 Temmuz hakkında 'Tiyatro' ifadesini kullandığı, Bahçelievler Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Gencay Özcan'ın ise 'Bahçelievler'de 15 Temmuz şehitleri varmış' şeklinde konuştuğu belirtildi.
Bu sözler üzerine, 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup, Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası önünde toplandı.
BASIN AÇIKLAMASI SONRASI ARBEDE ÇIKTI
Bina önünde bir basın açıklaması yapan şehit aileleri, durumu muhataplarına sormak üzere Belediye Meclisi salonuna indi. Meclis salonunda karşılaşan şehit aileleri ile CHP'li meclis üyeleri arasında sözlü sataşmalarla başlayan gerginlik, kısa sürede arbedeye dönüştü.
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERDEN SERT TEPKİ
15 Temmuz'da 17 yaşında şehit olan Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak, yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi:
Defolup gitsinler buradan. Ben bu vatan uğruna 17 yaşındaki evladımı feda ettim. Benim ve ailemin hayatı bitti. Kalkıp da '15 Temmuz diye bir şey yok' diyemezler. 'Bahçelievler'de şehit mi varmış?' diyorlar. Varız ve buradayız.
Darbe girişimi sırasında bacağından yaralanarak gazi olan ve aynı gece eşini kaybeden Cahide Şefkatlioğlu ise tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:
15 Temmuz'da kanlı geceyi şanlı geceye çevirdik. Ben bu vatana eşimi verdim. 3 çocuğum babasız kaldı. Asıl tiyatroyu onlar oynadı biz oynamadık. Biz o tiyatroyu bozduk. Tarih yazdık. Kanlı geceyi şanlı geceye çevirdik. Kanımızın son damlasına kadar da çevireceğiz. Biz onların özrünü de kabul etmiyoruz. Hiçbir şeyini kabul etmiyoruz. Kimse bu bayrak altında vatan hainliği yapamaz. Yapanlar defolsun gitsin buradan. Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası Müslüman bir ülke. Biz şehitlerimizin de arkasındayız. Vatanımızın da arkasındayız. Bayrağımızın da arkasındayız, Kur'an'ımızın da arkasındayız. Kimse bizi bölemeyecek.
BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAHADIR'DAN AÇIKLAMA
Olayın ardından açıklamalarda bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, meclis oturumunda yaşanan süreci şu sözlerle aktardı:
Bahçelievler Belediye Meclisi'nde, Meclis Başkanvekili Nazife Aktaş Madımak ve Başbağlar'ı andı. Tabii ki Madımak ve Başbağlar bizim için de içimizdeki bir yara. Kendisi 15 Temmuz'u anmadı. Bizim arkadaşlarımız kendilerini uyardı. Kendisi 'O benim bileceğim bir şey. Siz karışamazsınız' dedi. Ve 15 Temmuz için 'Tiyatro' dedi. Bir de CHP'nin Grup Başkanvekili olan bir arkadaşımız var. Aynı zamanda büyükşehir belediyesinde de meclis başkanvekilliği var, yani iki görevi var. O da 'Bahçelievler'de 15 Temmuz şehitleri varmış' dedi. Yani alaycı bir tavırla dedi. Biz 15 Temmuz'u unutturmamak için çalışmalar yaparken, şurada 15 gün kala 10 gün kala bir hanımefendi, bir beyefendi 15 Temmuz ile alay etti. Ben soruyorum; 15 Temmuz şehitlerimizin burada eşleri var çocukları var. Bu insanlar ne yoluna gitti, tiyatro yoluna mı gittiler?