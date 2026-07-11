Depozito iade sistemine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, otel, kafe ve restoranlarda da tarihi bir dönüşüm başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların 1-5 Temmuz arasında 7.6 milyon içecek ambalajını DOA makinelerine iade ettiğini belirtti. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı da 1.3 milyona ulaştı.

Vatandaşlar DOA makinelerine ambalaj atıp para iadesi alıyor. (Fotoğraflar AA'ya aittir.) ŞİŞE BAŞINA 1 LİRA Yeni aşamaya geçen Depozito Yönetim Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi ile içecek ambalajlarının çöpe atılmadan toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edilmesi ve yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. DOA Sistemi, 81 ile yayılırken, iade edilen DOA logolu alüminyum, pet ve cam içecek ambalajı başına 1 lira ödenmeye başlandı. Takvim Kaynak Tercihleri