Depozito iade sisteminde otel, kafe ve restoranlar için zorunlu süreç başladı
Depozito iade sistemine yoğun ilgi sürerken, 1-5 Temmuz arasında DOA makinelerine 7.6 milyon içecek ambalajı iade edildi. Sisteme işletmeler de dahil edildi. Otel, restoran ve kafe işletmelerinin ekim ayı sonuna kadar sisteme kayıt yaptırmaları gerekiyor.
Depozito iade sistemine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, otel, kafe ve restoranlarda da tarihi bir dönüşüm başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların 1-5 Temmuz arasında 7.6 milyon içecek ambalajını DOA makinelerine iade ettiğini belirtti. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı da 1.3 milyona ulaştı.
ŞİŞE BAŞINA 1 LİRA
Yeni aşamaya geçen Depozito Yönetim Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi ile içecek ambalajlarının çöpe atılmadan toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edilmesi ve yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. DOA Sistemi, 81 ile yayılırken, iade edilen DOA logolu alüminyum, pet ve cam içecek ambalajı başına 1 lira ödenmeye başlandı.
İŞLETMELER DE KATILACAK
Sistemin diğer paydaşı olan otel, restoran ve kafe işletmeleri için de sisteme dahil olacak. Zorunlu uygulama süreci kapsamında işletmelerin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayarak birlikte çalışacakları yetkilendirilmiş saha operatörlerini belirlemeleri gerekiyor. Bu sürecin ekim ayı sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Belirlenen süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında ise idari işlem uygulanacak.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIR?
Kayıtlarını tamamlayan işletmelerde biriktirilen DOA logolu ambalajlar, yetkilendirilmiş operatörler tarafından düzenli olarak teslim alınarak geri dönüşüm zincirine dahil ediliyor. Sisteme kazandırılan her DOA logolu ambalaj için işletmelere 20 kuruş teşvik bedeli ödenirken; toplama, taşıma ve doğrulama süreçlerinin tamamı dijital altyapı üzerinden güvenli ve izlenebilir şekilde yürütülüyor.
Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında, Depozitosu Olan Ambalaj (DOA) Yönetim Sistemi 81 ilde uygulamaya alındı.
HEDEF YILLIK 25 MİLYAR ŞİŞE
DOA Sistemi ile Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması hedefleniyor. Böylece ekonomiye yıllık 30 milyar TL katkı sağlanacak