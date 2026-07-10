CHP'de mutlak neşter: 7 il başkanı görevden alındı
CHP’de “mutlak butlan” sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin başlattığı “şaibesiz kurultay” hazırlıkları il ve ilçe örgütlerine kadar uzandı. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ’daki il yönetimleri görevden alınırken, Giresun, Trabzon ve İzmir il başkanları ihraç talebiyle disipline sevk edildi. 14 ilin yeni il başkanları da açıklandı.
CHP'de "mutlak butlan" sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının başlattığı yeniden yapılanma süreci il örgütlerine kadar genişledi. Partiyi eylül ayında yapılması planlanan olağan kurultaya kadar yeniden dizayn etmeyi hedefleyen yönetimin, "şaibesiz kurultay" hazırlıkları kapsamında yeni görevden alma ve disiplin kararlarına imza atıldı.
CHP MYK tarafından 7 il yönetimi görevden alınırken bazı ilçe yönetimleri de feshedildi. Bu kapsamda Afyonkarahisar il ve Merkez ilçe yönetimi, Giresun il ve Merkez ilçe yönetimi, Trabzon il ve Ortahisar ilçe yönetimi, Yozgat il yönetimi, Burdur il yönetimi, Aydın il yönetimi ile Tekirdağ il yönetimi görevden alındı.
GİRESUN, TRABZON VE İZMİR İÇİN DİSİPLİN KARARI
Görevden alma kararlarının yanı sıra Giresun, Trabzon ve İzmir il başkanları ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün de disiplin kuruluna gönderildiği bildirildi.
Parti kulislerinde görevden alınan il başkanı sayısının 50'ye ulaşabileceği konuşulurken, tasfiye dalgasının Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesine yakın isimler üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.
Trabzon, Giresun, Tokat ve Zonguldak il başkanlarının daha önce yaptıkları açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla Özgür Özel'e destek vermeleri dikkat çekmişti. "Örgüt iradesi" çıkışı yapan isimler hakkında görevden alma, disiplin ve ihraç süreçlerinin gündeme gelebileceği belirtilmişti.
14 İLE YENİ İL BAŞKANI ATANDI
Teşkilatlara yönelik görev değişikliklerinin ardından 14 ilin yeni il başkanları da açıklandı. Listeye göre Bitlis, Aksaray, Bilecik, Denizli, Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Kırıkkale, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Yozgat ve Tekirdağ'a yeni il başkanları atandı.
CHP'NİN YENİ İL BAŞKANLARI
Bitlis İl Başkanlığına Maarif Kızılağaç, Aksaray İl Başkanlığına Cansu Bülbül, Bilecik İl Başkanlığına Kazım Yağmur ve Denizli İl Başkanlığına Ayhan Oral getirildi.
Diyarbakır'da Sertaç Eke, Ağrı'da İbrahim Varol, Iğdır'da Halil İbrahim Artantaş, Kırıkkale'de Mustafa Demirel ve Manisa'da Engin Uzun yeni il başkanı oldu.
Muğla İl Başkanlığına Halil Karahan, Muş İl Başkanlığına Sertaç Demirel, Nevşehir İl Başkanlığına Tayfun Ceyhan, Yozgat İl Başkanlığına Kazım Eliaçık ve Tekirdağ İl Başkanlığına Erdoğan Kaplan atandı.