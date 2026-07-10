CHP'de mutlak neşter: 7 il başkanı görevden alındı

CHP'de "mutlak butlan" sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının başlattığı yeniden yapılanma süreci il örgütlerine kadar genişledi. Partiyi eylül ayında yapılması planlanan olağan kurultaya kadar yeniden dizayn etmeyi hedefleyen yönetimin, "şaibesiz kurultay" hazırlıkları kapsamında yeni görevden alma ve disiplin kararlarına imza atıldı.

CHP MYK tarafından 7 il yönetimi görevden alınırken bazı ilçe yönetimleri de feshedildi. Bu kapsamda Afyonkarahisar il ve Merkez ilçe yönetimi, Giresun il ve Merkez ilçe yönetimi, Trabzon il ve Ortahisar ilçe yönetimi, Yozgat il yönetimi, Burdur il yönetimi, Aydın il yönetimi ile Tekirdağ il yönetimi görevden alındı.