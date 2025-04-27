Dursun Özbek: O yıldız da gelsin

Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, dün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, "Son 2 seneyi rekorları alt üst ederek şampiyon olarak bitiren futbol takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz bu sezonu Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupayla tamamlamak. Son ana kadar konsantrasyonumuzu koruyoruz. Zaten Galatasaraylılar'ın çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar, söz verdiğimiz gibi o yıldız da gelsin" dedi.



Özbek, "Vadi İstanbul Projesi, Galatasaray'ın imajını fersah fersah yukarıya çıkaracak bir proje. Toplam 150 bin metrekare bir inşaat alanını kapsıyor bu proje. Biz birlik içinde olduğumuz zaman Galatasaray'ın altından kalkamayacağı hiçbir proje yok" diye konuştu.

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