Beşiktaş’ın şov gecesi!

Beşiktaş galibiyeti hatırladı: 5-1... Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Kartal, evinde Hatayspor'u yenerek 3. sıraya yerleşti. 13. dakikada Gedson'un sağ ayak üstüyle şutunda top yan direkten geri döndü.19'da ise Hatay-sporlu Boutabba direği geçemedi. 1 dakika sonra Boutobba'nın pasında Abdulkadir Parmak, tek vuruşla top ağlarla buluşturdu: 0-1... 36'da Rafa Silva hızla ceza sahasına girdi ve Calvo'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Immobile gole çevirdi: 1-1.



RAFA SILVA DURDURULAMIYOR

52'DE Hataysporlu Kamil Ahmet'in topa eliyle müdahale etmesi sonrası Beşiktaş penaltı kazandı. Immobile penaltıdan attığı golle Kartal'ı öne geçirdi: 2-1... 1 dakika sonra Rafa Silva ceza yayı üzerinden müthiş bir vuruşla skoru 3-1 yaptı. 59'da Rashica'nın pasında Immobile klas bir vuruşla fileleri havalandırdı: 4-1. 78'de Rafa Silva'nın 'Alda at' pasını Arroyo geri çevirmedi: 5-1... Hatayspor bu yenilgiyle lige veda etti.



GOL İÇİN 3 DAKİKA YETTİ

BEŞIKTAŞ'IN çok eleştrilen devre arası transferi Kenny Arroyo Hatay maçında 75'te Immobile'nin yerine oyuna girdi. Genç kanat oyuncusu 78'de Rafa Silva'nın asistinde topu ağlara gönderdi ve Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.



ŞİMDİKİ DERDİMİZ FENERBAHÇE

Solskjaer," Kazandığımız için mutluyum. Şimdiki derdimiz önümüzdeki maç" ifadesini kullandı

Beşiktaş Teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer Hatay maçının ardından konuştu. Norveçli teknik adam,"Defans olarak daha iyiydik ikinci golden sonra. Çok fazla top kazandık ve bu toplarla hızlı hücumlar yaptık. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarımız mutlu olduğu için mutluyum. Şimdiki derdimiz önümüzdeki maç" diye konuştu.



YİNE HATAY YİNE REKOR

Hatayspor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de Mayıs 2021'den (7-0 Hatayspor) bu yana en farklı iç saha galibiyetini aldı.



RAFA VARSA KAFA RAHAT

Beşiktaş bu sezon Rafa Silva'nın gol katkısı yaptığı hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi. Siyah-Beyazlılar, Portekizli oyuncunun gol katkısı verdiği maçlarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Rafa Silva bu sezon Süper Lig'deki 10. golünü attı.



EMRECAN TERZİ İLKİ YAŞADI

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun cezası nedeniyle sol bekte Emrecan Terzi forma giydi. Bu sezon ilk resmi maçına çıkan genç sol bek savunmadaki müdahaleleri ve hücumda yaptığı bindirmeler ile dikkatleri çekti. 21 yaşındaki oyuncu Rafa'nın golünde de asisti yapan isimdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN