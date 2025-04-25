Trabzonspor U19 Takımı UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde sahaya çıkıyor!

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde bugün Avusturya ekibi Salzburg ile karşı karşıya gelecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak.

Maçı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek. 2. eleme turunda Buducnost Podgorica'yı deplasmanda 3-1 ve sahasında 5-2'lik skorlarla geçmeyi başaran Fırtına, 3. eleme turunda Sarajevo ile eşleşti. Deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından Trabzon'da rakibini 6-1'lik farklı skorla mağlup eden genç Trabzonspor U19, son 32 turuna yükseldi.

Turnuvada yarı finale kalan tek Türk takımı olma başarısını gösteren Trabzonspor U19, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi golsüz berabere biten maçta penaltı atışları sonucu 5-3 ve çeyrek finalde bir diğer İtalyan takımı Inter'i de 1-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.