Gaziantep FK maçı öncesi kayıp istemeyen Ali Koç takımına moral verdi!

Samandıra'da hareketli saatler. Başkan Ali Koç, Kayserispor karşısında alınan 3-3'lük beraberliğin ardından harekete geçmişti. Bu hafta oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi kayıp istemeyen Koç, ekibiyle birlikte tesislere çıkarma gerçekleştirdi.

Mourinho ve futbolcularla yaptığı görüşmede puan kaybına tahammülünün kalmadığını belirten Koç, şampiyonluk iddiasının henüz bitmediği mesajını iletti. Sözlerine devam eden Koç'un "Motivasyonunuzu kaybetmeyin. Size güveniyorum" dediği öğrenildi.

Başkan yarın gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu toplantısında da camiaya önemli mesajlar vermeyi planlıyor. Taraftarların tepkilerine yönelik açıklamalar yapması beklenen Koç'un, bu toplantıda kulübün geleceğine dair stratejilerini paylaşacağı tahmin ediliyor.