Vakıfbank seride 2-0 öne geçti!

Voleybol Sultanlar Ligi Play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seride durumu 2-0 yaptı. Müsabakanın ilk setini Fenerbahçe 25-22 üstün bitirdi ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette Fenerbahçe Medicana karşısında Ryk'ın performansıyla üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, bu seti 25-20 önde tamamladı ve durumu 1-1'e getirdi. Vakfbank karşılaşmanın 3. setini 25-19, dördüncü setini de 25-23 alarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. İki takım arasındaki üçüncü karşılaşma yarın Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.