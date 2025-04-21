Mourinho Kayseri maçı sonrasında konuştu: Garip ve şanssız bir maç oynadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho maçtan sonra çok sinirliydi. Portekizli hoca yayıncı kuruluşun rakip oyuncularla ilgili sorusuna kızarak, "Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım. İlk sorunuzda neden Kayserispor'un eksik oyuncularını sordunuz. Amacınız nedir?" dedi.

Garip ve şanssız bir maç oynadıklarını vurgulayan Mourinho, "Rakibimizin her hızlı atağı bizim için tehlikeli oldu. Çok top kaybettik. Attıkları gollerin hepsi yapmamamız gereken top kayıplarından geldi. Garip bir maçtı. Sahada istikrarlı olamadık. İnişli çıkışlı grafikler vardı" ifadesini kullandı.