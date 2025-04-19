TFF’den yabancı kuralı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda mücadele eden ekiplerin 14 yabancı futbolcuyu takımlarında bulundurabileceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüpler A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan (yabancı futbolcu) en fazla 14 futbolcu bulundurabilir. A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025-2026 sezonunda en az 2'sinin 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur" ifadelerini yer verildi.